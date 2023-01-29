النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

الاتحاد يخذل عشاقه أمام الشباب ويتعادل سلبياً وسط مساندة جماهيرية كبيرة

46 ألف متفرج ملئت مدرجات ملعب الجوهرة في ختام الجولة 17 من الدوري

خذل الفريق الاتحادي جماهيره التي ساندته ( أكثر من 46 ألف متفرج) أمام الشباب وخرج بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام الجولة الـ17من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي الشباب في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، والاتحاد في المركز قبل الأخير بعشر نقاط فقط.

ولم يظهر الشوط الأول بالمستوى الفني المأمول من جانب الطرفين، إلا أن الاتحاد كان الأكثر تهديداً لمرمى الضيف، وسط مؤازرة جماهير العميد الكبيرة التي ملأت مدرجات "الجوهرة ".

حاول الشباب الوصول لمرمى فواز القرني من خلال تحركات ناصر الشمراني وعبدالمجيد الصليهم ومن خلفهم مبارك بوصوفه، والأخير سدد كرة قوية عند الدقيقة 20 تصدى لها القرني ببراعة.

جاءت ردة الفعل الاتحادية من خلال رأسية زياد الصحفي عند الدقيقة 32 إلا أن كرته اعتلت العارضة لمرمى الحارس الشبابي فاروق بن مصطفى، لينتهي الشوط الأول سلبياً بين الطرفين.


وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد التسجيل في الدقائق الأولى، إلا أن محاولة فهد المولد عند الدقيقة 65 ضلت طريق المرمى الشبابي، مثلها محاولة الشبابيين "بوديسكو " عند الدقيقة 66 وكذلك خالد الكعبي ( بديل ناصر الشمراني ) عندالدقيقة 74، وعند الدقيقة 84 دفع المدير الفني للاتحاد "بيليتش" باللاعب فيلانويفا بدلاً عن فهد المولد، من أجل البحث عن هدف النقاط الثلاث لكن الوقت كان متأخراً.

تألق حارس الشباب بن مصطفى عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ( 92) وأنقذ كرة خطيرة من رأسية الصحفي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يخذل عشاقه أمام الشباب ويتعادل سلبياً وسط مساندة جماهيرية كبيرة
سبق

خذل الفريق الاتحادي جماهيره التي ساندته ( أكثر من 46 ألف متفرج) أمام الشباب وخرج بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام الجولة الـ17من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي الشباب في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، والاتحاد في المركز قبل الأخير بعشر نقاط فقط.

ولم يظهر الشوط الأول بالمستوى الفني المأمول من جانب الطرفين، إلا أن الاتحاد كان الأكثر تهديداً لمرمى الضيف، وسط مؤازرة جماهير العميد الكبيرة التي ملأت مدرجات "الجوهرة ".

حاول الشباب الوصول لمرمى فواز القرني من خلال تحركات ناصر الشمراني وعبدالمجيد الصليهم ومن خلفهم مبارك بوصوفه، والأخير سدد كرة قوية عند الدقيقة 20 تصدى لها القرني ببراعة.

جاءت ردة الفعل الاتحادية من خلال رأسية زياد الصحفي عند الدقيقة 32 إلا أن كرته اعتلت العارضة لمرمى الحارس الشبابي فاروق بن مصطفى، لينتهي الشوط الأول سلبياً بين الطرفين.


وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد التسجيل في الدقائق الأولى، إلا أن محاولة فهد المولد عند الدقيقة 65 ضلت طريق المرمى الشبابي، مثلها محاولة الشبابيين "بوديسكو " عند الدقيقة 66 وكذلك خالد الكعبي ( بديل ناصر الشمراني ) عندالدقيقة 74، وعند الدقيقة 84 دفع المدير الفني للاتحاد "بيليتش" باللاعب فيلانويفا بدلاً عن فهد المولد، من أجل البحث عن هدف النقاط الثلاث لكن الوقت كان متأخراً.

تألق حارس الشباب بن مصطفى عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ( 92) وأنقذ كرة خطيرة من رأسية الصحفي.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:52 PM

الاتحاد يخذل عشاقه أمام الشباب ويتعادل سلبياً وسط مساندة جماهيرية كبيرة

46 ألف متفرج ملئت مدرجات ملعب الجوهرة في ختام الجولة 17 من الدوري

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
1,796

خذل الفريق الاتحادي جماهيره التي ساندته ( أكثر من 46 ألف متفرج) أمام الشباب وخرج بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام الجولة الـ17من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة بقي الشباب في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، والاتحاد في المركز قبل الأخير بعشر نقاط فقط.

ولم يظهر الشوط الأول بالمستوى الفني المأمول من جانب الطرفين، إلا أن الاتحاد كان الأكثر تهديداً لمرمى الضيف، وسط مؤازرة جماهير العميد الكبيرة التي ملأت مدرجات "الجوهرة ".

حاول الشباب الوصول لمرمى فواز القرني من خلال تحركات ناصر الشمراني وعبدالمجيد الصليهم ومن خلفهم مبارك بوصوفه، والأخير سدد كرة قوية عند الدقيقة 20 تصدى لها القرني ببراعة.

جاءت ردة الفعل الاتحادية من خلال رأسية زياد الصحفي عند الدقيقة 32 إلا أن كرته اعتلت العارضة لمرمى الحارس الشبابي فاروق بن مصطفى، لينتهي الشوط الأول سلبياً بين الطرفين.


وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد التسجيل في الدقائق الأولى، إلا أن محاولة فهد المولد عند الدقيقة 65 ضلت طريق المرمى الشبابي، مثلها محاولة الشبابيين "بوديسكو " عند الدقيقة 66 وكذلك خالد الكعبي ( بديل ناصر الشمراني ) عندالدقيقة 74، وعند الدقيقة 84 دفع المدير الفني للاتحاد "بيليتش" باللاعب فيلانويفا بدلاً عن فهد المولد، من أجل البحث عن هدف النقاط الثلاث لكن الوقت كان متأخراً.

تألق حارس الشباب بن مصطفى عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ( 92) وأنقذ كرة خطيرة من رأسية الصحفي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,077
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,743
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,700
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,706

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة