النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

الهلال يواصل تحضيراته للموسم المقبل .. والعابد يخضع لبرنامج وقائي

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم تحضيرًا للموسم المقبل تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

تركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب اللياقية وأدى اللاعبون في بداية المران جريًا بسرعات مختلفة تلاها تدريبات لياقية قبل أن يختتم الجهاز الفني التدريبات بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وخضع اللاعب نواف العابد لبرنامج وقائي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وسيؤدي الفريق مرانه عند الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يواصل تحضيراته للموسم المقبل .. والعابد يخضع لبرنامج وقائي
سبق

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم تحضيرًا للموسم المقبل تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

تركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب اللياقية وأدى اللاعبون في بداية المران جريًا بسرعات مختلفة تلاها تدريبات لياقية قبل أن يختتم الجهاز الفني التدريبات بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وخضع اللاعب نواف العابد لبرنامج وقائي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وسيؤدي الفريق مرانه عند الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
11:52 PM

الهلال يواصل تحضيراته للموسم المقبل .. والعابد يخضع لبرنامج وقائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
622

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم تحضيرًا للموسم المقبل تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

تركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب اللياقية وأدى اللاعبون في بداية المران جريًا بسرعات مختلفة تلاها تدريبات لياقية قبل أن يختتم الجهاز الفني التدريبات بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وخضع اللاعب نواف العابد لبرنامج وقائي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وسيؤدي الفريق مرانه عند الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,707
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,214
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,184
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,448

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة