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"الحصيني" مبشراً بحالة مطرية جديدة: اليوم البداية الفعلية للشتاء.. إنها المربعانية

قال: عشنا أياماً جميلة مع حالة سقيا.. "ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات البرد "

قال الباحث في المناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: إن حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس.

وقال: عشنا فيها أياماً جميلة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات البرد ونفيض وأجواء رائعة في أجمل أيام السنة.

وأضاف: اليوم الاثنين 22/ 4/ 1442هـ أول أيام المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها 39 يوماً، أول المربعانية يمكن اعتباره امتداداً للوسم.

وأردف: تتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً، لذا يطلق عليها تجاوزاً المربعانية.

وتابع: متوقع استمرار الموجة حتى نهاية هذا الأسبوع، فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، فيها أطول ليلة أقصر نهار في السنة، بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وقال "الحصيني": اليوم أول نجومها الإكليل أيامه 13 يوماً يقولون: "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول.

وأضاف: ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية، وطرح الله فيه البركة، تهاجر في هذا الوقت طيور القطا –الكدري -الجوني.

واختتم بالقول: أبشروا وبشّروا، متوقع الأسبوع القادم حالة ممطرة تشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية.

عبدالعزيز الحصيني حالة سقيا الممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" مبشراً بحالة مطرية جديدة: اليوم البداية الفعلية للشتاء.. إنها المربعانية
سبق

قال الباحث في المناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: إن حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس.

وقال: عشنا فيها أياماً جميلة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات البرد ونفيض وأجواء رائعة في أجمل أيام السنة.

وأضاف: اليوم الاثنين 22/ 4/ 1442هـ أول أيام المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها 39 يوماً، أول المربعانية يمكن اعتباره امتداداً للوسم.

وأردف: تتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً، لذا يطلق عليها تجاوزاً المربعانية.

وتابع: متوقع استمرار الموجة حتى نهاية هذا الأسبوع، فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، فيها أطول ليلة أقصر نهار في السنة، بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وقال "الحصيني": اليوم أول نجومها الإكليل أيامه 13 يوماً يقولون: "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول.

وأضاف: ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية، وطرح الله فيه البركة، تهاجر في هذا الوقت طيور القطا –الكدري -الجوني.

واختتم بالقول: أبشروا وبشّروا، متوقع الأسبوع القادم حالة ممطرة تشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
04:14 PM

"الحصيني" مبشراً بحالة مطرية جديدة: اليوم البداية الفعلية للشتاء.. إنها المربعانية

قال: عشنا أياماً جميلة مع حالة سقيا.. "ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات البرد "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في المناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني: إن حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس.

وقال: عشنا فيها أياماً جميلة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات البرد ونفيض وأجواء رائعة في أجمل أيام السنة.

وأضاف: اليوم الاثنين 22/ 4/ 1442هـ أول أيام المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء مدتها 39 يوماً، أول المربعانية يمكن اعتباره امتداداً للوسم.

وأردف: تتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً، لذا يطلق عليها تجاوزاً المربعانية.

وتابع: متوقع استمرار الموجة حتى نهاية هذا الأسبوع، فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، فيها أطول ليلة أقصر نهار في السنة، بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

وقال "الحصيني": اليوم أول نجومها الإكليل أيامه 13 يوماً يقولون: "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول.

وأضاف: ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية، وطرح الله فيه البركة، تهاجر في هذا الوقت طيور القطا –الكدري -الجوني.

واختتم بالقول: أبشروا وبشّروا، متوقع الأسبوع القادم حالة ممطرة تشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية.

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