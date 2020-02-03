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شاهد .. حادث مروّع لـ 20 سيارة فوق جسر بتبوك .. كان الوقوف مفاجئاً!

ازدحام كبير في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء والجامعة ولا إصابات

وقع حادث تصادم، صباح اليوم، لأكثر من عشرين سيارة على امتداد طريق الملك فهد بتبوك فوق الجسر باتجاه طريق ضباء نتيجة الوقوف المفاجئ.

ويشهد هذا الجسر المنشأ حديثاً ولم يمضِ على افتتاحه سوى شهرين ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء وجامعة تبوك، ولم ينتج عن الحادث، ولله الحمد، أي إصابات سوى التلفيات في المركبات.

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود الحادث ووجود مصاب، وصرح الهلال الأحمر بتبوك بأنه بعد مباشرة الحادث من الفرقة رفض المصاب النقل عن طريق الهلال الأحمر.

يُذكر أن تبوك تشهد يومياً ازدحاماً مرورياً في نقاط عدة؛ منها تقاطع طريق الملك فهد مع الملك خالد، الذي من المرجح أن تنتهي مشكلته بعد افتتاح النفق في الموقع نفسه الذي تأخر كثيراً، كذلك تأخر مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع الملك عبدالله (والمعروف بدوّار الله أكبر).

وتواصلت "سبق"، مع أمانة منطقة تبوك لتوضيح أسباب تعثر هذه المشاريع, وستتابع ذلك في تقارير قادمة، بإذن الله.

ومن النقاط التي تشهد ازدحاماً مرورياً في وقت الذروة الصباحية في تبوك أمام مدارس الملك عبدالعزيز من جهة جسر طريق الملك عبد العزيز (كبري الجادة)، وكذلك تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن سلطان، وتقاطعات الطرق عند إشارات حي المروج مع طريق الملك عبدالله، ورغم ما يقدمه مرور منطقة تبوك من وجود يومي في هذه الأماكن لحل الاختناقات المرورية والتخفيف منها إلا أن إيجاد حلول جذرية مطلبٌ لأهالي تبوك.

حادث مروري تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. حادث مروّع لـ 20 سيارة فوق جسر بتبوك .. كان الوقوف مفاجئاً!
سبق

وقع حادث تصادم، صباح اليوم، لأكثر من عشرين سيارة على امتداد طريق الملك فهد بتبوك فوق الجسر باتجاه طريق ضباء نتيجة الوقوف المفاجئ.

ويشهد هذا الجسر المنشأ حديثاً ولم يمضِ على افتتاحه سوى شهرين ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء وجامعة تبوك، ولم ينتج عن الحادث، ولله الحمد، أي إصابات سوى التلفيات في المركبات.

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود الحادث ووجود مصاب، وصرح الهلال الأحمر بتبوك بأنه بعد مباشرة الحادث من الفرقة رفض المصاب النقل عن طريق الهلال الأحمر.

يُذكر أن تبوك تشهد يومياً ازدحاماً مرورياً في نقاط عدة؛ منها تقاطع طريق الملك فهد مع الملك خالد، الذي من المرجح أن تنتهي مشكلته بعد افتتاح النفق في الموقع نفسه الذي تأخر كثيراً، كذلك تأخر مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع الملك عبدالله (والمعروف بدوّار الله أكبر).

وتواصلت "سبق"، مع أمانة منطقة تبوك لتوضيح أسباب تعثر هذه المشاريع, وستتابع ذلك في تقارير قادمة، بإذن الله.

ومن النقاط التي تشهد ازدحاماً مرورياً في وقت الذروة الصباحية في تبوك أمام مدارس الملك عبدالعزيز من جهة جسر طريق الملك عبد العزيز (كبري الجادة)، وكذلك تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن سلطان، وتقاطعات الطرق عند إشارات حي المروج مع طريق الملك عبدالله، ورغم ما يقدمه مرور منطقة تبوك من وجود يومي في هذه الأماكن لحل الاختناقات المرورية والتخفيف منها إلا أن إيجاد حلول جذرية مطلبٌ لأهالي تبوك.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
11:55 AM

شاهد .. حادث مروّع لـ 20 سيارة فوق جسر بتبوك .. كان الوقوف مفاجئاً!

ازدحام كبير في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء والجامعة ولا إصابات

A A A
نواف الغضوري - تبوك
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6,808

وقع حادث تصادم، صباح اليوم، لأكثر من عشرين سيارة على امتداد طريق الملك فهد بتبوك فوق الجسر باتجاه طريق ضباء نتيجة الوقوف المفاجئ.

ويشهد هذا الجسر المنشأ حديثاً ولم يمضِ على افتتاحه سوى شهرين ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء وجامعة تبوك، ولم ينتج عن الحادث، ولله الحمد، أي إصابات سوى التلفيات في المركبات.

وكانت عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، قد تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود الحادث ووجود مصاب، وصرح الهلال الأحمر بتبوك بأنه بعد مباشرة الحادث من الفرقة رفض المصاب النقل عن طريق الهلال الأحمر.

يُذكر أن تبوك تشهد يومياً ازدحاماً مرورياً في نقاط عدة؛ منها تقاطع طريق الملك فهد مع الملك خالد، الذي من المرجح أن تنتهي مشكلته بعد افتتاح النفق في الموقع نفسه الذي تأخر كثيراً، كذلك تأخر مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع الملك عبدالله (والمعروف بدوّار الله أكبر).

وتواصلت "سبق"، مع أمانة منطقة تبوك لتوضيح أسباب تعثر هذه المشاريع, وستتابع ذلك في تقارير قادمة، بإذن الله.

ومن النقاط التي تشهد ازدحاماً مرورياً في وقت الذروة الصباحية في تبوك أمام مدارس الملك عبدالعزيز من جهة جسر طريق الملك عبد العزيز (كبري الجادة)، وكذلك تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فهد بن سلطان، وتقاطعات الطرق عند إشارات حي المروج مع طريق الملك عبدالله، ورغم ما يقدمه مرور منطقة تبوك من وجود يومي في هذه الأماكن لحل الاختناقات المرورية والتخفيف منها إلا أن إيجاد حلول جذرية مطلبٌ لأهالي تبوك.

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