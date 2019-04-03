النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا تفعل إذا انفجر أحد الإطارات أثناء السير؟.. "أمن الطرق" يجيب

أوصتْ قائدي المركبات بـ4 نصائح تبدأ بالمحافظة على الهدوء

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح لسلامة قائدي وقائدات المركبات عند حدوث انفجار لأحد الإطارات أثناء سير المركبات.

وتفصيلًا: طرح حساب القوات الخاصة لأمن الطرق الرسمي بتويتر سؤالًا موجهًا لقائدي وقائدات المركبات: ماذا تفعل في حال انفجار أحد الإطارات؟.

وأوصت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح يجب اتباعها من قبل قائدي وقائدات المركبات في حال انفجار أحد الإطارات أثناء السير. أولاً: تجب المحافظة على الهدوء، وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة، وحافظ على سير المركبة في خط مستقيم، وتجنب الضغط على الفرامل إذا كنت تقود بسرعة عالية، إيقاف المركبة في مكان آمن مخصص للوقوف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ماذا تفعل إذا انفجر أحد الإطارات أثناء السير؟.. "أمن الطرق" يجيب
سبق

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح لسلامة قائدي وقائدات المركبات عند حدوث انفجار لأحد الإطارات أثناء سير المركبات.

وتفصيلًا: طرح حساب القوات الخاصة لأمن الطرق الرسمي بتويتر سؤالًا موجهًا لقائدي وقائدات المركبات: ماذا تفعل في حال انفجار أحد الإطارات؟.

وأوصت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح يجب اتباعها من قبل قائدي وقائدات المركبات في حال انفجار أحد الإطارات أثناء السير. أولاً: تجب المحافظة على الهدوء، وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة، وحافظ على سير المركبة في خط مستقيم، وتجنب الضغط على الفرامل إذا كنت تقود بسرعة عالية، إيقاف المركبة في مكان آمن مخصص للوقوف.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:35 PM

ماذا تفعل إذا انفجر أحد الإطارات أثناء السير؟.. "أمن الطرق" يجيب

أوصتْ قائدي المركبات بـ4 نصائح تبدأ بالمحافظة على الهدوء

A A A
هادي العصيمي - الرياض
13
10,823

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح لسلامة قائدي وقائدات المركبات عند حدوث انفجار لأحد الإطارات أثناء سير المركبات.

وتفصيلًا: طرح حساب القوات الخاصة لأمن الطرق الرسمي بتويتر سؤالًا موجهًا لقائدي وقائدات المركبات: ماذا تفعل في حال انفجار أحد الإطارات؟.

وأوصت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح يجب اتباعها من قبل قائدي وقائدات المركبات في حال انفجار أحد الإطارات أثناء السير. أولاً: تجب المحافظة على الهدوء، وقم بتثبيت المقود بكلتا يديك بقوة، وحافظ على سير المركبة في خط مستقيم، وتجنب الضغط على الفرامل إذا كنت تقود بسرعة عالية، إيقاف المركبة في مكان آمن مخصص للوقوف.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,118
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,385
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,137
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,008

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة