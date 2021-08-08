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استقبال تاريخي لبطل الكاراتيه "حامدي" في جدة

يصل الاثنين المقبل نجم المنتخب السعودي للكاراتيه (وزن فوق 75كجم) طارق حامدي إلى جدة، برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد مشاركته الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020، وحصوله على الميدالية الفضية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيحظى البطل الأولمبي السعودي باستقبال خاص عند وصوله للصالة الملكية احتفاء بتحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استقبال تاريخي لبطل الكاراتيه "حامدي" في جدة
سبق

يصل الاثنين المقبل نجم المنتخب السعودي للكاراتيه (وزن فوق 75كجم) طارق حامدي إلى جدة، برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد مشاركته الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020، وحصوله على الميدالية الفضية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيحظى البطل الأولمبي السعودي باستقبال خاص عند وصوله للصالة الملكية احتفاء بتحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
12:13 AM

استقبال تاريخي لبطل الكاراتيه "حامدي" في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يصل الاثنين المقبل نجم المنتخب السعودي للكاراتيه (وزن فوق 75كجم) طارق حامدي إلى جدة، برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد مشاركته الأولمبية في أولمبياد طوكيو 2020، وحصوله على الميدالية الفضية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، سيحظى البطل الأولمبي السعودي باستقبال خاص عند وصوله للصالة الملكية احتفاء بتحقيق الميدالية الأولمبية السعودية الثانية في تاريخ الأولمبياد.

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