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هل تؤثر "بسترة الحليب" على محتوياته؟.. "الغذاء والدواء" تجيب

تعطّل إنزيمات لا تعدّ ذات أهمية لصحة الإنسان

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المعالجة الحرارية (البسترة) لا تؤثر على المحتويات والمغذيات الطبيعية الموجودة بالحليب.

وحول أن الحليب الخام يحتوي على إنزيمات أو مغذيات طبيعية أكثر من الحليب المبستر، أوضحت "الهيئة" أن عملية البسترة تعطل بعض الإنزيمات في الحليب، ومع ذلك لا تعتبر الإنزيمات الحيوانية في الحليب الخام ذات أهمية لصحة الإنسان.

وأضافت، أن عملية البسترة قد تقلل من مستوى فيتامين (C) في الحليب، غير أن الحليب ليس مصدرة رئيسية لفيتامين (C).

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تؤثر "بسترة الحليب" على محتوياته؟.. "الغذاء والدواء" تجيب
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المعالجة الحرارية (البسترة) لا تؤثر على المحتويات والمغذيات الطبيعية الموجودة بالحليب.

وحول أن الحليب الخام يحتوي على إنزيمات أو مغذيات طبيعية أكثر من الحليب المبستر، أوضحت "الهيئة" أن عملية البسترة تعطل بعض الإنزيمات في الحليب، ومع ذلك لا تعتبر الإنزيمات الحيوانية في الحليب الخام ذات أهمية لصحة الإنسان.

وأضافت، أن عملية البسترة قد تقلل من مستوى فيتامين (C) في الحليب، غير أن الحليب ليس مصدرة رئيسية لفيتامين (C).

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
08:08 PM
اخر تعديل
23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
08:47 PM

هل تؤثر "بسترة الحليب" على محتوياته؟.. "الغذاء والدواء" تجيب

تعطّل إنزيمات لا تعدّ ذات أهمية لصحة الإنسان

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,549

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المعالجة الحرارية (البسترة) لا تؤثر على المحتويات والمغذيات الطبيعية الموجودة بالحليب.

وحول أن الحليب الخام يحتوي على إنزيمات أو مغذيات طبيعية أكثر من الحليب المبستر، أوضحت "الهيئة" أن عملية البسترة تعطل بعض الإنزيمات في الحليب، ومع ذلك لا تعتبر الإنزيمات الحيوانية في الحليب الخام ذات أهمية لصحة الإنسان.

وأضافت، أن عملية البسترة قد تقلل من مستوى فيتامين (C) في الحليب، غير أن الحليب ليس مصدرة رئيسية لفيتامين (C).

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