"التخصصات الصحية" تجدّد الاعتراف بقسم الجراحة العامة بالطائف لـ 4 أعوام

12 برنامجاً تدريبياً معترفاً بها تشمل السكري وأمراض الكلى والطب الباطني والجراحة العامة

جدّدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الاعتراف ببرنامج الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرامج شهادة الاختصاص السعودية لمدة أربعة أعوام، بعد قيام لجنة مكونة من عدد من المختصين بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوقوف على المعايير المطبقة وآلية التدريب في قسم الجراحة العامة.

وقامت الهيئة السعودية باعتماد زيادة الاعتراف بفترة التدريب للمستويات المتقدمة إلى عام ونصف بدلاً من عام، وبطاقة استيعابية 6 متدربين لينضموا إلى البرنامج ويصبح عدد المتدربين 15 متدرباً في برنامج الزمالة بقسم الجراحة العامة بالمستشفى.

وشهد البرنامج التدريبي في طب الباطنة حصول 4 أطباء على الزمالة السعودية في طب الباطنة ليكملوا مجموع المتدربين بقسم الباطنة والبالغ 39 متدرباً كما أن البرنامج نفسه حقق إنجازاً في نسبة النجاح في الاختبار الإكلينيكي للعام الماضي بنسبة 100 % وهو ما يعكس وجودة البرامج التدريبية المقدمة والكوادر الطبية المتميزة بالمستشفى.

جدير بالذكر أن البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب 12 برنامجاً تشمل: برامج داء السكري وأمراض الكلى والطب الباطني والجراحة العامة وجراحة العظام والأشعة التشخيصية وطب وجراحة المسالك والتخدير والطوارئ وعلم الأمراض التشريحي وطب وجراحة العيون وجراحة المخ والأعصاب، كما أن هناك برامج تدريبية جديدة تم اعتمادها تشمل دبلوم تمريض العناية المركزة ودبلوم تمريض الطوارئ من قِبل الهيئة السعودية وهو ما يعكس حجم اهتمام المستشفى بالبرامج التدريبية والتعليمية والأبحاث وفق ما نصت عليه رؤيته ورسالته كمستشفى تخصصي مرجعي تعليمي يقدم خدماته الصحية مميزة بكفاءات عالية وتقنيات حديثة وفق أعلى معايير الجودة، كما أنها تزيد من جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الممارسين الصحيين بما يسمح بتقديم خدمات صحية ورعاية طبية وعلاجية متميزة.