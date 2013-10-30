النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 398 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

حملة تطعيم بمكتبة الحرم المكي للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

نفّذتها مستشفى أجياد بمكة بالتعاون مع "رئاسة الحرمين"

نفّذ مستشفى أجياد، عضو مركز التجمع الصحي بمكة المكرمة، حملة التطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الرئاسة لشؤون الحرمين، واستهدفت الحملة منسوبي مكتبة الحرم المكي الشريف؛ وذلك في مقرها بالعاصمة المقدسة؛ تحت شعار "نخلي هالموسم صفر".

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سلطان سعيد بغدادي، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وأضاف: "تم تطبيق آلية جديدة للمساهمة في تنفيذ الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ وذلك بوضع باركود يتم من خلاله تعبئة بيانات المستفيدين من منسوبي المكتبة عن طريق الجوال".

ومن جهة أخرى، شكر منسوبو المكتبة جهودَ وزارة الصحة والفريق الطبي التابع لمستشفى أجياد، على حرصهم على نشر ثقافة الحملة وتوعية منسوبيها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حملة تطعيم بمكتبة الحرم المكي للوقاية من الإنفلونزا الموسمية
سبق

نفّذ مستشفى أجياد، عضو مركز التجمع الصحي بمكة المكرمة، حملة التطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الرئاسة لشؤون الحرمين، واستهدفت الحملة منسوبي مكتبة الحرم المكي الشريف؛ وذلك في مقرها بالعاصمة المقدسة؛ تحت شعار "نخلي هالموسم صفر".

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سلطان سعيد بغدادي، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وأضاف: "تم تطبيق آلية جديدة للمساهمة في تنفيذ الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ وذلك بوضع باركود يتم من خلاله تعبئة بيانات المستفيدين من منسوبي المكتبة عن طريق الجوال".

ومن جهة أخرى، شكر منسوبو المكتبة جهودَ وزارة الصحة والفريق الطبي التابع لمستشفى أجياد، على حرصهم على نشر ثقافة الحملة وتوعية منسوبيها.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
02:57 PM

حملة تطعيم بمكتبة الحرم المكي للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

نفّذتها مستشفى أجياد بمكة بالتعاون مع "رئاسة الحرمين"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
87

نفّذ مستشفى أجياد، عضو مركز التجمع الصحي بمكة المكرمة، حملة التطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الرئاسة لشؤون الحرمين، واستهدفت الحملة منسوبي مكتبة الحرم المكي الشريف؛ وذلك في مقرها بالعاصمة المقدسة؛ تحت شعار "نخلي هالموسم صفر".

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سلطان سعيد بغدادي، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وأضاف: "تم تطبيق آلية جديدة للمساهمة في تنفيذ الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية؛ وذلك بوضع باركود يتم من خلاله تعبئة بيانات المستفيدين من منسوبي المكتبة عن طريق الجوال".

ومن جهة أخرى، شكر منسوبو المكتبة جهودَ وزارة الصحة والفريق الطبي التابع لمستشفى أجياد، على حرصهم على نشر ثقافة الحملة وتوعية منسوبيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,681
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,840

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة