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"الزعاق" منبهاً أصحاب المواشي والطيور: استعدوا لموجة البرد القادمة

دعاهم إلى تدفئة معاطن الأبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدّات

نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أصحاب المواشي والحلال والطيور من موجة البرد القادمة بتدفئة معاطن الإبل ومراح الغنم.

وقال، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: يُستحسن لأصحاب المواشي والحلال والطيور الاستعداد لموجة البرد القادمة التي ستكون حدّتها نهاية الأسبوع بتدفئة معاطن الأبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدّات من القش وسعف النخيل وأكياس الأعلاف ومخلفات السجاد والخيش وقطع الخيام حولها، وخاصة الجهة الشمالية.. وتزويد الرعيان بالملابس.

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"الزعاق" منبهاً أصحاب المواشي والطيور: استعدوا لموجة البرد القادمة
سبق

نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أصحاب المواشي والحلال والطيور من موجة البرد القادمة بتدفئة معاطن الإبل ومراح الغنم.

وقال، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: يُستحسن لأصحاب المواشي والحلال والطيور الاستعداد لموجة البرد القادمة التي ستكون حدّتها نهاية الأسبوع بتدفئة معاطن الأبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدّات من القش وسعف النخيل وأكياس الأعلاف ومخلفات السجاد والخيش وقطع الخيام حولها، وخاصة الجهة الشمالية.. وتزويد الرعيان بالملابس.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:01 AM

"الزعاق" منبهاً أصحاب المواشي والطيور: استعدوا لموجة البرد القادمة

دعاهم إلى تدفئة معاطن الأبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدّات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أصحاب المواشي والحلال والطيور من موجة البرد القادمة بتدفئة معاطن الإبل ومراح الغنم.

وقال، عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: يُستحسن لأصحاب المواشي والحلال والطيور الاستعداد لموجة البرد القادمة التي ستكون حدّتها نهاية الأسبوع بتدفئة معاطن الأبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدّات من القش وسعف النخيل وأكياس الأعلاف ومخلفات السجاد والخيش وقطع الخيام حولها، وخاصة الجهة الشمالية.. وتزويد الرعيان بالملابس.

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