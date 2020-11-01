سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7,864.78 نقطة

بتداولات قيمتها 5 مليارات ريال بأكثر من 229 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 42.94 نقطة ليقفل عند مستوى 7,864.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 229 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 277 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، وأنعام القابضة، والدرع العربي، وبروج للتأمين، وتشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف، والكثيري، وتهامة، والزامل للصناعة، وزجاج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 5.73% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وزين السعودية، والكابلات السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم الأسماك، والكابلات السعودية، والراجحي، وأمانة للتأمين، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 12.91 نقطة ليقفل عند مستوى 16,145.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 ألف سهم تقاسمتها 973 صفقة.