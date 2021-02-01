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"أمانة مكة" تكشف سبب إخلاء حجز السيارات بالشرائع من العربات المتنقلة

كشفت عن عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة وعدم حصولها على التراخيص

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، على لسان المتحدث باسمها، أن أسباب سحب عربات البيع المتنقلة من داخل حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة، يعود إلى عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة وعدم حصولها على التراخيص البلدية فضلاً عن أن بعضها مخالفة للتصريح الممنوح لها.

وصرّح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ"سبق" قائلاً : "عربات البيع المتنقلة التي تم سحبها غير مرخصة من قبل البلديات بسبب عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة أو عدم توفر إمكانية للتصريح لها في بعض المواقع المزدحمة بمثل هذه العربات والبعض منها مخالف للتصريح الممنوح له إما مخالفة للموقع أو للاشتراطات والنشاط.

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"أمانة مكة" تكشف سبب إخلاء حجز السيارات بالشرائع من العربات المتنقلة
سبق

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، على لسان المتحدث باسمها، أن أسباب سحب عربات البيع المتنقلة من داخل حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة، يعود إلى عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة وعدم حصولها على التراخيص البلدية فضلاً عن أن بعضها مخالفة للتصريح الممنوح لها.

وصرّح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ"سبق" قائلاً : "عربات البيع المتنقلة التي تم سحبها غير مرخصة من قبل البلديات بسبب عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة أو عدم توفر إمكانية للتصريح لها في بعض المواقع المزدحمة بمثل هذه العربات والبعض منها مخالف للتصريح الممنوح له إما مخالفة للموقع أو للاشتراطات والنشاط.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:34 PM

"أمانة مكة" تكشف سبب إخلاء حجز السيارات بالشرائع من العربات المتنقلة

كشفت عن عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة وعدم حصولها على التراخيص

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت أمانة العاصمة المقدسة، على لسان المتحدث باسمها، أن أسباب سحب عربات البيع المتنقلة من داخل حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة، يعود إلى عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة وعدم حصولها على التراخيص البلدية فضلاً عن أن بعضها مخالفة للتصريح الممنوح لها.

وصرّح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ"سبق" قائلاً : "عربات البيع المتنقلة التي تم سحبها غير مرخصة من قبل البلديات بسبب عدم استيفائها للاشتراطات المطلوبة أو عدم توفر إمكانية للتصريح لها في بعض المواقع المزدحمة بمثل هذه العربات والبعض منها مخالف للتصريح الممنوح له إما مخالفة للموقع أو للاشتراطات والنشاط.

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