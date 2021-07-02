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الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17,658 إصابة ‏جديدة و316 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,731 حالة وفاة.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17,658 إصابة ‏جديدة و316 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,731 حالة وفاة.‏

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
09:59 PM

الولايات المتحدة تسجّل 17,658 إصابة و316 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 17,658 إصابة ‏جديدة و316 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 33,514,681 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 602,731 حالة وفاة.‏

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