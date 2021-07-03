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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي هدفًا جويًّا معاديًا نحو السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تدميره قبل الوصول لهدفه

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدَيْن لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية هدفًا جويًّا معاديًا باتجاه السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وشدَّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية قوات التحالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي هدفًا جويًّا معاديًا نحو السعودية
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدَيْن لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية هدفًا جويًّا معاديًا باتجاه السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وشدَّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
12:58 AM

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق ميليشيا الحوثي هدفًا جويًّا معاديًا نحو السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تدميره قبل الوصول لهدفه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدَيْن لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية هدفًا جويًّا معاديًا باتجاه السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وشدَّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجددًا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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