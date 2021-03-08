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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث والمناطقة المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث والمناطقة المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
10:17 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث والمناطقة المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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