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"أمانة الرياض" تبدأ استقبال طلبات الحصول على تصاريح ذبح الأضاحي بالمطابخ

يتم إلكترونيًّا للتسهيل على السكان وتوفير خيارات متعددة أمامهم

أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضحت "الأمانة" أن طلب التصريح يتم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني، بدءًا من اليوم الأحد حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

ويهدف السماح للمطابخ بهذا النشاط مؤقتًا إلى التسهيل على السكان، والتقليل من الازدحام، وتوفير خيارات متعددة أمامهم في موسم عيد الأضحى المبارك.

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تبدأ استقبال طلبات الحصول على تصاريح ذبح الأضاحي بالمطابخ
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضحت "الأمانة" أن طلب التصريح يتم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني، بدءًا من اليوم الأحد حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

ويهدف السماح للمطابخ بهذا النشاط مؤقتًا إلى التسهيل على السكان، والتقليل من الازدحام، وتوفير خيارات متعددة أمامهم في موسم عيد الأضحى المبارك.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
12:04 AM

"أمانة الرياض" تبدأ استقبال طلبات الحصول على تصاريح ذبح الأضاحي بالمطابخ

يتم إلكترونيًّا للتسهيل على السكان وتوفير خيارات متعددة أمامهم

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فهد الغبيوي - الرياض
1
955

أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضحت "الأمانة" أن طلب التصريح يتم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني، بدءًا من اليوم الأحد حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

ويهدف السماح للمطابخ بهذا النشاط مؤقتًا إلى التسهيل على السكان، والتقليل من الازدحام، وتوفير خيارات متعددة أمامهم في موسم عيد الأضحى المبارك.

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