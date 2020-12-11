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"الصحة": تسجيل 168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 236 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وتماثل للشفاء 617

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت ليبيا 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل للشفاء 617 مصاباً، وتوفي 5 آخرون.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 89 ألفًا و880 حالة؛ منها 28 ألفًا و763 نشطة، و59 ألفًا و839 متعافيًا، بينما توفي 1278 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وتماثل للشفاء 617
سبق

سجلت ليبيا 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل للشفاء 617 مصاباً، وتوفي 5 آخرون.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 89 ألفًا و880 حالة؛ منها 28 ألفًا و763 نشطة، و59 ألفًا و839 متعافيًا، بينما توفي 1278 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
04:35 PM

ليبيا تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وتماثل للشفاء 617

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتماثل للشفاء 617 مصاباً، وتوفي 5 آخرون.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 89 ألفًا و880 حالة؛ منها 28 ألفًا و763 نشطة، و59 ألفًا و839 متعافيًا، بينما توفي 1278 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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