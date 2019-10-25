فاطمة مبارك.. خرجت من منزلها في "أجواد جدة" ولم تعد

المفقودة تعاني من مرض نفسي وسرطان ولديها تخلُّف ذهني

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو المواطنة فاطمة مبارك، جهود البحث عنها بعدما فُقدت قبل عدة أيام، عقب خروجها من منزلها في حي الأجواد شمال شرق جدة.

وقالت والدة المفقودة: إن "فاطمة" تعاني من مرض نفسي ومصابة بالسرطان وتخلف ذهني، مشيرة إلى أنها خرجت قبل أسبوعين من منزلنا بحي الأجواد في الساعة السابعة صباحًا، ولم يعثر لها على أثر.



وأضافت الوالدة أنه تم البحث عن "فاطمة" في جميع المراكز والمستشفيات، والإبلاغ بفقدانها بمركز شرطة السامر.



وأفادت بأن عددًا من أقاربها وذويها، بالإضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنها.



وناشدت والدتها عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقودة، مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقمين: 0535481292 و0561312418.