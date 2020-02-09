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صدام وشيك.. تركيا تدفع بتعزيزات لإدلب.. والنظام السوري يتجاهل تهديداتها

أنقرة حشدت 5 آلاف جندي و1240 مركبة عسكرية خلال أسبوع

أفاد مسؤول بارز اليوم (الأحد)، بأن تركيا أرسلت تعزيزات كبيرة إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في حين تحاول أنقرة وقف التقدم السريع للنظام السوري.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تركيا أرسلت دعماً كبيراً بالجنود والعتاد العسكري إلى إدلب في الأسابيع القليلة الماضية.

وبين أن 300 مركبة دخلت إدلب أمس ليصل العدد الإجمالي نحو ألف مركبة هذا الشهر.

ولم يوضح المسؤول بالتحديد عدد القوات التي نشرت، لكنه وصفها بأنها كبيرة الحجم.

من جانبه، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم على أن القوات يجب أن تنسحب قريباً.

وهدد "أكار" في مقابلة مع صحيفة "حريت" بأنه إذا لم تنسحب قوات النظام بحلول نهاية فبراير فسوف نتخذ إجراء".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب السورية ومقره بريطانيا، أن 1240 مركبة عسكرية تركية عبرت إلى إدلب خلال الأسبوع الماضي إلى جانب خمسة آلاف جندي.

تركيا إدلب

الرئيسية/ أخبار العالم

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صدام وشيك.. تركيا تدفع بتعزيزات لإدلب.. والنظام السوري يتجاهل تهديداتها
سبق

أفاد مسؤول بارز اليوم (الأحد)، بأن تركيا أرسلت تعزيزات كبيرة إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في حين تحاول أنقرة وقف التقدم السريع للنظام السوري.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تركيا أرسلت دعماً كبيراً بالجنود والعتاد العسكري إلى إدلب في الأسابيع القليلة الماضية.

وبين أن 300 مركبة دخلت إدلب أمس ليصل العدد الإجمالي نحو ألف مركبة هذا الشهر.

ولم يوضح المسؤول بالتحديد عدد القوات التي نشرت، لكنه وصفها بأنها كبيرة الحجم.

من جانبه، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم على أن القوات يجب أن تنسحب قريباً.

وهدد "أكار" في مقابلة مع صحيفة "حريت" بأنه إذا لم تنسحب قوات النظام بحلول نهاية فبراير فسوف نتخذ إجراء".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب السورية ومقره بريطانيا، أن 1240 مركبة عسكرية تركية عبرت إلى إدلب خلال الأسبوع الماضي إلى جانب خمسة آلاف جندي.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
07:27 PM

صدام وشيك.. تركيا تدفع بتعزيزات لإدلب.. والنظام السوري يتجاهل تهديداتها

أنقرة حشدت 5 آلاف جندي و1240 مركبة عسكرية خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤول بارز اليوم (الأحد)، بأن تركيا أرسلت تعزيزات كبيرة إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، في حين تحاول أنقرة وقف التقدم السريع للنظام السوري.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تركيا أرسلت دعماً كبيراً بالجنود والعتاد العسكري إلى إدلب في الأسابيع القليلة الماضية.

وبين أن 300 مركبة دخلت إدلب أمس ليصل العدد الإجمالي نحو ألف مركبة هذا الشهر.

ولم يوضح المسؤول بالتحديد عدد القوات التي نشرت، لكنه وصفها بأنها كبيرة الحجم.

من جانبه، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم على أن القوات يجب أن تنسحب قريباً.

وهدد "أكار" في مقابلة مع صحيفة "حريت" بأنه إذا لم تنسحب قوات النظام بحلول نهاية فبراير فسوف نتخذ إجراء".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب السورية ومقره بريطانيا، أن 1240 مركبة عسكرية تركية عبرت إلى إدلب خلال الأسبوع الماضي إلى جانب خمسة آلاف جندي.

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