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شاهد.. إدارة الدفاع المدني تشارك في مهرجان عروس الباحة

المعرض شهد إقبالاً من الزوار والمهتمين بالسلامة العامة

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة بركن توعوي، ضمن مهرجان عروس الباحة وشهد المعرض إقبالاً من الزوار والمهتمين بالسلامة العامة.

"سبق" وثقت جانباً من جهود الإدارة العامة للدفاع المدني بالباحة والذي اشتمل على نشر ثقافة السلامة والتعرف على وسائل السلامة الضرورية في المنزل وعلى الأخطار المحتملة في فترات الصيف والشتاء من وسائل إنذار الحريق وطرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، كما قام بتوزيع عدد من النشرات والكتيبات التوعوية على الزوار.

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شاهد.. إدارة الدفاع المدني تشارك في مهرجان عروس الباحة
سبق

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة بركن توعوي، ضمن مهرجان عروس الباحة وشهد المعرض إقبالاً من الزوار والمهتمين بالسلامة العامة.

"سبق" وثقت جانباً من جهود الإدارة العامة للدفاع المدني بالباحة والذي اشتمل على نشر ثقافة السلامة والتعرف على وسائل السلامة الضرورية في المنزل وعلى الأخطار المحتملة في فترات الصيف والشتاء من وسائل إنذار الحريق وطرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، كما قام بتوزيع عدد من النشرات والكتيبات التوعوية على الزوار.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:52 PM

شاهد.. إدارة الدفاع المدني تشارك في مهرجان عروس الباحة

المعرض شهد إقبالاً من الزوار والمهتمين بالسلامة العامة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
151

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة بركن توعوي، ضمن مهرجان عروس الباحة وشهد المعرض إقبالاً من الزوار والمهتمين بالسلامة العامة.

"سبق" وثقت جانباً من جهود الإدارة العامة للدفاع المدني بالباحة والذي اشتمل على نشر ثقافة السلامة والتعرف على وسائل السلامة الضرورية في المنزل وعلى الأخطار المحتملة في فترات الصيف والشتاء من وسائل إنذار الحريق وطرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، كما قام بتوزيع عدد من النشرات والكتيبات التوعوية على الزوار.

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