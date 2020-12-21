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"سلالة كورونا الجديدة" .. سلطنة عمان تغلق حدودها لمدة أسبوع

بريطانيا باتت معزولة عن معظم أوروبا بعد قطع روابط النقل معها

أعلنت سلطنة عمان أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غدًا الثلاثاء الساعة الواحدة صباحًا ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.

وقال تلفزيون عمان إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من COVID-19.

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت هناك.

وكانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

الكويت بدورها أعلنت أيضًا حظر الطيران القادم من بريطانيا بعد الإعلان عن تحور الفيروس.

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"سلالة كورونا الجديدة" .. سلطنة عمان تغلق حدودها لمدة أسبوع
سبق

أعلنت سلطنة عمان أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غدًا الثلاثاء الساعة الواحدة صباحًا ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.

وقال تلفزيون عمان إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من COVID-19.

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت هناك.

وكانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

الكويت بدورها أعلنت أيضًا حظر الطيران القادم من بريطانيا بعد الإعلان عن تحور الفيروس.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
02:44 PM

"سلالة كورونا الجديدة" .. سلطنة عمان تغلق حدودها لمدة أسبوع

بريطانيا باتت معزولة عن معظم أوروبا بعد قطع روابط النقل معها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عمان أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غدًا الثلاثاء الساعة الواحدة صباحًا ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.

وقال تلفزيون عمان إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من COVID-19.

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت هناك.

وكانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا.

الكويت بدورها أعلنت أيضًا حظر الطيران القادم من بريطانيا بعد الإعلان عن تحور الفيروس.

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