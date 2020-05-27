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إصابات كورونا تتراجع بين المقيمين الأجانب في السعودية نتيجة الفحص الموسع

بعد إجراء المسح النشط في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة

تراجعت نسبة إصابة الأجانب بفيروس كورونا المستجد في السعودية مسجلة 55 % بحسب آخر إعلان يومي لوزارة الصحة بعد أن صعد الرقم متخطيًا الـ 83 % فيما تزايدت نسبة السعوديين لتصل إلى 45 % حيث كانت لا تتجاوز الـ 17% .

وجاء ارتفاع أرقام الإصابات بين الأجانب في وقتٍ سابق نتيجة لتنفيذ المسح الميداني النشط كإجراء احترازي استباقي، حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عددٍ من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية سعيًا منها لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يُسهم في عدم تفاقم المرض.

وذكرت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1931) حالة، بينها 45 % تعود لسعوديين و55 % لغير سعوديين، و25 % من الحالات للإناث، و75 % للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4 %، والأطفال 11 %، والبالغين 85 %.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عزمها الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة, تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

يُذكر أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولا تزال من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوص دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في الوقت نفسه أسهم -بحمد الله- في سرعة الاحتواء بشكل أفضل، أما المرحلة الثانية فقد نفذت ابتداءً من العاشر من شهر رمضان المبارك، من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابات كورونا تتراجع بين المقيمين الأجانب في السعودية نتيجة الفحص الموسع
سبق

تراجعت نسبة إصابة الأجانب بفيروس كورونا المستجد في السعودية مسجلة 55 % بحسب آخر إعلان يومي لوزارة الصحة بعد أن صعد الرقم متخطيًا الـ 83 % فيما تزايدت نسبة السعوديين لتصل إلى 45 % حيث كانت لا تتجاوز الـ 17% .

وجاء ارتفاع أرقام الإصابات بين الأجانب في وقتٍ سابق نتيجة لتنفيذ المسح الميداني النشط كإجراء احترازي استباقي، حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عددٍ من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية سعيًا منها لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يُسهم في عدم تفاقم المرض.

وذكرت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1931) حالة، بينها 45 % تعود لسعوديين و55 % لغير سعوديين، و25 % من الحالات للإناث، و75 % للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4 %، والأطفال 11 %، والبالغين 85 %.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عزمها الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة, تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

يُذكر أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولا تزال من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوص دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في الوقت نفسه أسهم -بحمد الله- في سرعة الاحتواء بشكل أفضل، أما المرحلة الثانية فقد نفذت ابتداءً من العاشر من شهر رمضان المبارك، من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
01:20 AM

إصابات كورونا تتراجع بين المقيمين الأجانب في السعودية نتيجة الفحص الموسع

بعد إجراء المسح النشط في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة

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قاسم الخبراني - الرياض
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تراجعت نسبة إصابة الأجانب بفيروس كورونا المستجد في السعودية مسجلة 55 % بحسب آخر إعلان يومي لوزارة الصحة بعد أن صعد الرقم متخطيًا الـ 83 % فيما تزايدت نسبة السعوديين لتصل إلى 45 % حيث كانت لا تتجاوز الـ 17% .

وجاء ارتفاع أرقام الإصابات بين الأجانب في وقتٍ سابق نتيجة لتنفيذ المسح الميداني النشط كإجراء احترازي استباقي، حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عددٍ من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية سعيًا منها لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يُسهم في عدم تفاقم المرض.

وذكرت وزارة الصحة أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1931) حالة، بينها 45 % تعود لسعوديين و55 % لغير سعوديين، و25 % من الحالات للإناث، و75 % للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4 %، والأطفال 11 %، والبالغين 85 %.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عزمها الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة, تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

يُذكر أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولا تزال من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوص دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في الوقت نفسه أسهم -بحمد الله- في سرعة الاحتواء بشكل أفضل، أما المرحلة الثانية فقد نفذت ابتداءً من العاشر من شهر رمضان المبارك، من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

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