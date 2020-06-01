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شاهد النيران تلتهم مقهى شهيرًا بالطائف والخسائر مليون.. ومالكه: شبهة جنائية

حادثٌ سيطرت عليه فِرَق "الدفاع المدني" وباشرته الجهات الأمنية وفتحت تحقيقًا

تَكَبّد مالك أحد المقاهي الشهيرة في "صناعية الطائف"، خسائر تُقارب المليون ريال، بعد أن الْتهمت النيران محله، وحوّلته ركامًا من الرماد؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وسيطرت فِرَق الدفاع المدني على مجريات الحريق، وفتحت الشرطة تحقيقًا بذلك.

وكان أحد المقاهي الشبابية الشهيرة في حي الصناعية بالطائف، قد تَعَرّض لحريق فجرًا "أمس الأول" وفي وقت منع التجول، الْتهم كامل محتوياته وحوّله لركام من الرماد؛ في حين كشف مالكه لـ"سبق" أن خسائره جراء الحريق قد تصل لقرابة المليون ريال، وهي تكاليف تجهيز المقهى وتطويره مؤخرًا بكامل محتوياته.

وذكر أن الحريق يُشتبه في أن يكون قد نشب جراء فعل جنائي؛ وهو ما تتحقق منه الجهات الأمنية حاليًا للوصول للفاعل المتسبب.

الطائف حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد النيران تلتهم مقهى شهيرًا بالطائف والخسائر مليون.. ومالكه: شبهة جنائية
سبق

تَكَبّد مالك أحد المقاهي الشهيرة في "صناعية الطائف"، خسائر تُقارب المليون ريال، بعد أن الْتهمت النيران محله، وحوّلته ركامًا من الرماد؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وسيطرت فِرَق الدفاع المدني على مجريات الحريق، وفتحت الشرطة تحقيقًا بذلك.

وكان أحد المقاهي الشبابية الشهيرة في حي الصناعية بالطائف، قد تَعَرّض لحريق فجرًا "أمس الأول" وفي وقت منع التجول، الْتهم كامل محتوياته وحوّله لركام من الرماد؛ في حين كشف مالكه لـ"سبق" أن خسائره جراء الحريق قد تصل لقرابة المليون ريال، وهي تكاليف تجهيز المقهى وتطويره مؤخرًا بكامل محتوياته.

وذكر أن الحريق يُشتبه في أن يكون قد نشب جراء فعل جنائي؛ وهو ما تتحقق منه الجهات الأمنية حاليًا للوصول للفاعل المتسبب.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:27 AM

شاهد النيران تلتهم مقهى شهيرًا بالطائف والخسائر مليون.. ومالكه: شبهة جنائية

حادثٌ سيطرت عليه فِرَق "الدفاع المدني" وباشرته الجهات الأمنية وفتحت تحقيقًا

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فهد العتيبي - الطائف
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1,421

تَكَبّد مالك أحد المقاهي الشهيرة في "صناعية الطائف"، خسائر تُقارب المليون ريال، بعد أن الْتهمت النيران محله، وحوّلته ركامًا من الرماد؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وسيطرت فِرَق الدفاع المدني على مجريات الحريق، وفتحت الشرطة تحقيقًا بذلك.

وكان أحد المقاهي الشبابية الشهيرة في حي الصناعية بالطائف، قد تَعَرّض لحريق فجرًا "أمس الأول" وفي وقت منع التجول، الْتهم كامل محتوياته وحوّله لركام من الرماد؛ في حين كشف مالكه لـ"سبق" أن خسائره جراء الحريق قد تصل لقرابة المليون ريال، وهي تكاليف تجهيز المقهى وتطويره مؤخرًا بكامل محتوياته.

وذكر أن الحريق يُشتبه في أن يكون قد نشب جراء فعل جنائي؛ وهو ما تتحقق منه الجهات الأمنية حاليًا للوصول للفاعل المتسبب.

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