شاهد النيران تلتهم مقهى شهيرًا بالطائف والخسائر مليون.. ومالكه: شبهة جنائية

حادثٌ سيطرت عليه فِرَق "الدفاع المدني" وباشرته الجهات الأمنية وفتحت تحقيقًا

تَكَبّد مالك أحد المقاهي الشهيرة في "صناعية الطائف"، خسائر تُقارب المليون ريال، بعد أن الْتهمت النيران محله، وحوّلته ركامًا من الرماد؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وسيطرت فِرَق الدفاع المدني على مجريات الحريق، وفتحت الشرطة تحقيقًا بذلك.

وكان أحد المقاهي الشبابية الشهيرة في حي الصناعية بالطائف، قد تَعَرّض لحريق فجرًا "أمس الأول" وفي وقت منع التجول، الْتهم كامل محتوياته وحوّله لركام من الرماد؛ في حين كشف مالكه لـ"سبق" أن خسائره جراء الحريق قد تصل لقرابة المليون ريال، وهي تكاليف تجهيز المقهى وتطويره مؤخرًا بكامل محتوياته.

وذكر أن الحريق يُشتبه في أن يكون قد نشب جراء فعل جنائي؛ وهو ما تتحقق منه الجهات الأمنية حاليًا للوصول للفاعل المتسبب.