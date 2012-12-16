هنا لن تشرق الشمس قبل 14 يومًا.. "المسند" كاشفًا خريطة "المطرية": معطاءة

قال: التوقعات أقل بالقصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية تُواصل عطاءها بإذن ربها، وأن من المتوقع أن تؤثر اليوم على أجزاء من مناطق #المدينة و#حائل وغربي منطقة #مكة، وربما بتوقعات أقل في القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "تغرب #الشمس اليوم 16 ديسمبر، ولن تشرق إلا في 29 ديسمبر؛ أي بعد 14 يومًا؛ وذلك في مدينة فرخويانسك الروسية الواقعة على دائرة 67.33 درجة شمالًا، وهذا ينسحب على كل من يشارك المدينة في موقعها على دائرة العرض نفسها".

وتابع: "درجة الحرارة الآن في فرخويانسك 40 تحت الصفر!!".