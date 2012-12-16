النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنا لن تشرق الشمس قبل 14 يومًا.. "المسند" كاشفًا خريطة "المطرية": معطاءة

قال: التوقعات أقل بالقصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية تُواصل عطاءها بإذن ربها، وأن من المتوقع أن تؤثر اليوم على أجزاء من مناطق #المدينة و#حائل وغربي منطقة #مكة، وربما بتوقعات أقل في القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "تغرب #الشمس اليوم 16 ديسمبر، ولن تشرق إلا في 29 ديسمبر؛ أي بعد 14 يومًا؛ وذلك في مدينة فرخويانسك الروسية الواقعة على دائرة 67.33 درجة شمالًا، وهذا ينسحب على كل من يشارك المدينة في موقعها على دائرة العرض نفسها".

وتابع: "درجة الحرارة الآن في فرخويانسك 40 تحت الصفر!!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هنا لن تشرق الشمس قبل 14 يومًا.. "المسند" كاشفًا خريطة "المطرية": معطاءة
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية تُواصل عطاءها بإذن ربها، وأن من المتوقع أن تؤثر اليوم على أجزاء من مناطق #المدينة و#حائل وغربي منطقة #مكة، وربما بتوقعات أقل في القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "تغرب #الشمس اليوم 16 ديسمبر، ولن تشرق إلا في 29 ديسمبر؛ أي بعد 14 يومًا؛ وذلك في مدينة فرخويانسك الروسية الواقعة على دائرة 67.33 درجة شمالًا، وهذا ينسحب على كل من يشارك المدينة في موقعها على دائرة العرض نفسها".

وتابع: "درجة الحرارة الآن في فرخويانسك 40 تحت الصفر!!".

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
09:04 AM

هنا لن تشرق الشمس قبل 14 يومًا.. "المسند" كاشفًا خريطة "المطرية": معطاءة

قال: التوقعات أقل بالقصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,800

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية تُواصل عطاءها بإذن ربها، وأن من المتوقع أن تؤثر اليوم على أجزاء من مناطق #المدينة و#حائل وغربي منطقة #مكة، وربما بتوقعات أقل في القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "تغرب #الشمس اليوم 16 ديسمبر، ولن تشرق إلا في 29 ديسمبر؛ أي بعد 14 يومًا؛ وذلك في مدينة فرخويانسك الروسية الواقعة على دائرة 67.33 درجة شمالًا، وهذا ينسحب على كل من يشارك المدينة في موقعها على دائرة العرض نفسها".

وتابع: "درجة الحرارة الآن في فرخويانسك 40 تحت الصفر!!".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,573
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,775
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,416

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة