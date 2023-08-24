بعد تهديد أمريكي ورفض يوناني .. الناقلة الإيرانية تتجه صوب تركيا

واشنطن قالت إنها ستتحرّك ضدّ مَن يساعدها بشكل مباشر أو غير مباشر

بعد التهديد الأمريكي بمصادرتها، أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت تُعرف في السابق باسم "غريس1"، غيّرت وجهتها إلى ميناء في تركيا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، السبت.

وكانت السفينة التي تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها متجهةً صوب اليونان، لكن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهةً إلى بلاده.

وسبق أن حذّر مسؤولٌ من أن الولايات المتحدة ستتحرّك ضدّ أيّ أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر، ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه قوله: "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".

وكان الإفراج عن الناقلة قد تم بعد احتجازها نحو 5 أسابيع قُبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا، وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أمريكية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

وقالت طهران إن أيّ تحرّك أمريكي لمصادرة السفينة مجدّداً ستكون له "عواقب وخيمة".