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دبي تبدأ اليوم حملة تطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا

لتنضم إلى السعودية التي باتت أول دولة عربية تستخدم اللقاح

قالت حكومة إمارة دبي إنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجاناً، اليوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تستخدم هذا اللقاح ضد كورونا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين، في وقت سابق من هذا الشهر، لقاحاً طوّرته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في بيان على "تويتر"، أمس الثلاثاء، "حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء".

ووفق "روسيا اليوم" كانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن فعاليته 86 بالمئة، مستندة إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

وسجلت الإمارات 195878 إصابة بفيروس كورونا و642 وفاة حتى الآن.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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دبي تبدأ اليوم حملة تطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا
سبق

قالت حكومة إمارة دبي إنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجاناً، اليوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تستخدم هذا اللقاح ضد كورونا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين، في وقت سابق من هذا الشهر، لقاحاً طوّرته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في بيان على "تويتر"، أمس الثلاثاء، "حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء".

ووفق "روسيا اليوم" كانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن فعاليته 86 بالمئة، مستندة إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

وسجلت الإمارات 195878 إصابة بفيروس كورونا و642 وفاة حتى الآن.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:01 AM

دبي تبدأ اليوم حملة تطعيم بلقاح "فايزر" المضاد لكورونا

لتنضم إلى السعودية التي باتت أول دولة عربية تستخدم اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت حكومة إمارة دبي إنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجاناً، اليوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تستخدم هذا اللقاح ضد كورونا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين، في وقت سابق من هذا الشهر، لقاحاً طوّرته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في بيان على "تويتر"، أمس الثلاثاء، "حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء".

ووفق "روسيا اليوم" كانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن فعاليته 86 بالمئة، مستندة إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

وسجلت الإمارات 195878 إصابة بفيروس كورونا و642 وفاة حتى الآن.

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