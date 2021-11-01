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بعد ساعات على إطلاق سراحه.. الأمن السوداني يعيد اعتقال رئيس حزب المؤتمر

"البرهان" وجّه بإعادة القبض على جميع المفرج عنهم

اعتقلت قوات الأمن السودانية اليوم (الاثنين) رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان إبراهيم غندور، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراحه، بحسب ما نقلت "رويترز" عن أفراد من عائلة "غندور".

وذكرت مصادر قضائية أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وجه بإعادة القبض على جميع من أطلق سراحهم خلال اليومين الماضيين، ومن بينهم إبراهيم غندور، ومحمد علي الجزولي، وعبد الباسط حمزة، ومأمون حميدة ومحمد حامد تبيدي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد ساعات على إطلاق سراحه.. الأمن السوداني يعيد اعتقال رئيس حزب المؤتمر
سبق

اعتقلت قوات الأمن السودانية اليوم (الاثنين) رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان إبراهيم غندور، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراحه، بحسب ما نقلت "رويترز" عن أفراد من عائلة "غندور".

وذكرت مصادر قضائية أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وجه بإعادة القبض على جميع من أطلق سراحهم خلال اليومين الماضيين، ومن بينهم إبراهيم غندور، ومحمد علي الجزولي، وعبد الباسط حمزة، ومأمون حميدة ومحمد حامد تبيدي.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
02:49 PM

بعد ساعات على إطلاق سراحه.. الأمن السوداني يعيد اعتقال رئيس حزب المؤتمر

"البرهان" وجّه بإعادة القبض على جميع المفرج عنهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت قوات الأمن السودانية اليوم (الاثنين) رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان إبراهيم غندور، وذلك بعد ساعات من إطلاق سراحه، بحسب ما نقلت "رويترز" عن أفراد من عائلة "غندور".

وذكرت مصادر قضائية أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وجه بإعادة القبض على جميع من أطلق سراحهم خلال اليومين الماضيين، ومن بينهم إبراهيم غندور، ومحمد علي الجزولي، وعبد الباسط حمزة، ومأمون حميدة ومحمد حامد تبيدي.

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