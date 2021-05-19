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الشهراني يشارك في التدريبات .. والهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي

شارك الظهير الأيسر لفريق الهلال الدولي ياسر الشهراني، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويعد الشهراني أحد أسلحة الهلال الهجومية وذلك يظهر بتقدمه للمساندة الأمامية.

ميدانيًا اختتم الهلال مساء أمس تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة "الأهلي"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث طبق المدير الفني البرتغالي "خوسيه مورايس" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة شهدت مشاركة اللاعب "ياسر الشهراني".

فيما أجرى المدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" مرانًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشهراني يشارك في التدريبات .. والهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي
سبق

شارك الظهير الأيسر لفريق الهلال الدولي ياسر الشهراني، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويعد الشهراني أحد أسلحة الهلال الهجومية وذلك يظهر بتقدمه للمساندة الأمامية.

ميدانيًا اختتم الهلال مساء أمس تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة "الأهلي"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث طبق المدير الفني البرتغالي "خوسيه مورايس" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة شهدت مشاركة اللاعب "ياسر الشهراني".

فيما أجرى المدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" مرانًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:29 AM

الشهراني يشارك في التدريبات .. والهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك الظهير الأيسر لفريق الهلال الدولي ياسر الشهراني، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويعد الشهراني أحد أسلحة الهلال الهجومية وذلك يظهر بتقدمه للمساندة الأمامية.

ميدانيًا اختتم الهلال مساء أمس تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة "الأهلي"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث طبق المدير الفني البرتغالي "خوسيه مورايس" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة شهدت مشاركة اللاعب "ياسر الشهراني".

فيما أجرى المدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" مرانًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

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