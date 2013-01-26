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الهلال الأحمر بعسير: 1865 متطوعاً ومتطوعة خلال عام 2020م

نفّذوا أكثر من 17 ألف ساعة تطوعية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، الإحصائية السنوية لعدد المتطوعين خلال العام المنصرم 2020م، وقد بلغ ١٨٦٥ متطوعاً ومتطوعةً؛ منهم ١١٤٠ متطوعاً و٧٢٥ متطوعة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغت أكثر من ١٧١٩٥ ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة ٢٩٥ فرصة تطوع ما بين مبادرات وفعاليات متنوعة.

وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية، برنامج يوم الجمعة يوما للتطوع، والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.

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الهلال الأحمر بعسير: 1865 متطوعاً ومتطوعة خلال عام 2020م
سبق

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، الإحصائية السنوية لعدد المتطوعين خلال العام المنصرم 2020م، وقد بلغ ١٨٦٥ متطوعاً ومتطوعةً؛ منهم ١١٤٠ متطوعاً و٧٢٥ متطوعة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغت أكثر من ١٧١٩٥ ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة ٢٩٥ فرصة تطوع ما بين مبادرات وفعاليات متنوعة.

وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية، برنامج يوم الجمعة يوما للتطوع، والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:16 PM

الهلال الأحمر بعسير: 1865 متطوعاً ومتطوعة خلال عام 2020م

نفّذوا أكثر من 17 ألف ساعة تطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، الإحصائية السنوية لعدد المتطوعين خلال العام المنصرم 2020م، وقد بلغ ١٨٦٥ متطوعاً ومتطوعةً؛ منهم ١١٤٠ متطوعاً و٧٢٥ متطوعة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغت أكثر من ١٧١٩٥ ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة ٢٩٥ فرصة تطوع ما بين مبادرات وفعاليات متنوعة.

وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية، برنامج يوم الجمعة يوما للتطوع، والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.

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