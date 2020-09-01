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"ترامب": قوى يسارية راديكالية تسيطر على بايدن "الدمية" والبلاد ستواجه "ثورة"

قال عنه: رجل ضعيف وكان هكذا طوال حياته لا ينبغي أن يترشح للرئاسة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستواجه "ثورة" إذا فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا تم انتخاب جو بايدن رئيسًا؛ فإن الولايات المتحدة ستواجه ثورة، تقوم بها قوى يسارية راديكالية".

وتابع: "سيستولون على السلطة إذا جاء بايدن. إنه شخص ضعيف، يتم التحكم به مثل الدمية... هذه ثورة".

وقال ترامب عن بايدن، "إنه رجل ضعيف، وكان هكذا طوال حياته... لا ينبغي أن يترشح للرئاسة".

وردًّا على سؤال "من الذي يسيطر على بايدن"، قال ترامب إنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص، ولم يرغب بالخوض في التفاصيل.

وسئل ترامب أيضًا عما إذا كان يريد من أنصاره، "التصدي" للمحتجين اليساريين، أجاب ترامب: "لا، لا أريد ذلك، سأترك الأمر لهيئات إنفاذ القانون".

وتشهد الولايات المتحدة، موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو. ويطالب المتظاهرون بالعدالة في قضايا قيام الشرطة بقتل أو جرح الأمريكيين من أصول إفريقية.

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": قوى يسارية راديكالية تسيطر على بايدن "الدمية" والبلاد ستواجه "ثورة"
سبق

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستواجه "ثورة" إذا فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا تم انتخاب جو بايدن رئيسًا؛ فإن الولايات المتحدة ستواجه ثورة، تقوم بها قوى يسارية راديكالية".

وتابع: "سيستولون على السلطة إذا جاء بايدن. إنه شخص ضعيف، يتم التحكم به مثل الدمية... هذه ثورة".

وقال ترامب عن بايدن، "إنه رجل ضعيف، وكان هكذا طوال حياته... لا ينبغي أن يترشح للرئاسة".

وردًّا على سؤال "من الذي يسيطر على بايدن"، قال ترامب إنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص، ولم يرغب بالخوض في التفاصيل.

وسئل ترامب أيضًا عما إذا كان يريد من أنصاره، "التصدي" للمحتجين اليساريين، أجاب ترامب: "لا، لا أريد ذلك، سأترك الأمر لهيئات إنفاذ القانون".

وتشهد الولايات المتحدة، موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو. ويطالب المتظاهرون بالعدالة في قضايا قيام الشرطة بقتل أو جرح الأمريكيين من أصول إفريقية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
09:41 AM

"ترامب": قوى يسارية راديكالية تسيطر على بايدن "الدمية" والبلاد ستواجه "ثورة"

قال عنه: رجل ضعيف وكان هكذا طوال حياته لا ينبغي أن يترشح للرئاسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستواجه "ثورة" إذا فاز منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إذا تم انتخاب جو بايدن رئيسًا؛ فإن الولايات المتحدة ستواجه ثورة، تقوم بها قوى يسارية راديكالية".

وتابع: "سيستولون على السلطة إذا جاء بايدن. إنه شخص ضعيف، يتم التحكم به مثل الدمية... هذه ثورة".

وقال ترامب عن بايدن، "إنه رجل ضعيف، وكان هكذا طوال حياته... لا ينبغي أن يترشح للرئاسة".

وردًّا على سؤال "من الذي يسيطر على بايدن"، قال ترامب إنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص، ولم يرغب بالخوض في التفاصيل.

وسئل ترامب أيضًا عما إذا كان يريد من أنصاره، "التصدي" للمحتجين اليساريين، أجاب ترامب: "لا، لا أريد ذلك، سأترك الأمر لهيئات إنفاذ القانون".

وتشهد الولايات المتحدة، موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو. ويطالب المتظاهرون بالعدالة في قضايا قيام الشرطة بقتل أو جرح الأمريكيين من أصول إفريقية.

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