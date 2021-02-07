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كورونا في فلسطين.. 824 إصابة جديدة و14 وفاة و528 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا" و528 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

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كورونا في فلسطين.. 824 إصابة جديدة و14 وفاة و528 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا" و528 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
06:18 PM

كورونا في فلسطين.. 824 إصابة جديدة و14 وفاة و528 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس "كوورنا" و528 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

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