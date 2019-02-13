مدير جامعة جازان: تشكيل مجلس شؤون الجامعات بدء عهد جديد من العمل الوطني

رفع الشكر والامتنان للقيادة

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة، بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.



ووجّه مدير جامعة جازان خالص التهاني بهذه المناسبة، لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولأعضاء أول مجلس لشؤون الجامعات، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها وزير التعليم للرقي بتطوير وتحديث التعليم، ودعمه ومتابعته للتعليم العالي وللجامعات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.



وقال مدير الجامعة في تصريح له اليوم: إن الجامعات السعودية وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، تبدأ عهدًا جديدًا من العمل الوطني، بما يرفع من إنتاجها المعرفي، ومساهمتها البحثية والاقتصادية والتنموية.



وأضاف أن النظام الجديد للجامعات، وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات؛ يفتح للجامعات الباب واسعًا للمنافسة في مجالات البحث والابتكار، وأداء دورٍ يتماهى مع تحديات وتحولات العصر، بما يعزّز من دور ومكانة المملكة عالميًّا، فضلًا عما سيخلقه داخل الجامعات من حراك أكاديمي وتنظيمي وإداري، يعتمد الشفافية والاستقلالية المنضبطة، ويحقق الجودة في الأداء، ويرفع كفاءة الإنفاق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات أفراد المجتمع السعودي.



وبيّن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن تشكيل مجلس شؤون الجامعات سيضمن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، كما أن وجود مجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة، وبناء قرارات مسؤولة تجاه تحمل الجامعات لدورها في صناعة التقدم الوطني والحضاري.