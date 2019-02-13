النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة جازان: تشكيل مجلس شؤون الجامعات بدء عهد جديد من العمل الوطني

رفع الشكر والامتنان للقيادة

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة، بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.

ووجّه مدير جامعة جازان خالص التهاني بهذه المناسبة، لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولأعضاء أول مجلس لشؤون الجامعات، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها وزير التعليم للرقي بتطوير وتحديث التعليم، ودعمه ومتابعته للتعليم العالي وللجامعات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

وقال مدير الجامعة في تصريح له اليوم: إن الجامعات السعودية وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، تبدأ عهدًا جديدًا من العمل الوطني، بما يرفع من إنتاجها المعرفي، ومساهمتها البحثية والاقتصادية والتنموية.

وأضاف أن النظام الجديد للجامعات، وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات؛ يفتح للجامعات الباب واسعًا للمنافسة في مجالات البحث والابتكار، وأداء دورٍ يتماهى مع تحديات وتحولات العصر، بما يعزّز من دور ومكانة المملكة عالميًّا، فضلًا عما سيخلقه داخل الجامعات من حراك أكاديمي وتنظيمي وإداري، يعتمد الشفافية والاستقلالية المنضبطة، ويحقق الجودة في الأداء، ويرفع كفاءة الإنفاق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات أفراد المجتمع السعودي.

وبيّن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن تشكيل مجلس شؤون الجامعات سيضمن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، كما أن وجود مجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة، وبناء قرارات مسؤولة تجاه تحمل الجامعات لدورها في صناعة التقدم الوطني والحضاري.

مدير جامعة جازان مجلس شؤون الجامعات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير جامعة جازان: تشكيل مجلس شؤون الجامعات بدء عهد جديد من العمل الوطني
سبق

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة، بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.

ووجّه مدير جامعة جازان خالص التهاني بهذه المناسبة، لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولأعضاء أول مجلس لشؤون الجامعات، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها وزير التعليم للرقي بتطوير وتحديث التعليم، ودعمه ومتابعته للتعليم العالي وللجامعات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

وقال مدير الجامعة في تصريح له اليوم: إن الجامعات السعودية وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، تبدأ عهدًا جديدًا من العمل الوطني، بما يرفع من إنتاجها المعرفي، ومساهمتها البحثية والاقتصادية والتنموية.

وأضاف أن النظام الجديد للجامعات، وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات؛ يفتح للجامعات الباب واسعًا للمنافسة في مجالات البحث والابتكار، وأداء دورٍ يتماهى مع تحديات وتحولات العصر، بما يعزّز من دور ومكانة المملكة عالميًّا، فضلًا عما سيخلقه داخل الجامعات من حراك أكاديمي وتنظيمي وإداري، يعتمد الشفافية والاستقلالية المنضبطة، ويحقق الجودة في الأداء، ويرفع كفاءة الإنفاق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات أفراد المجتمع السعودي.

وبيّن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن تشكيل مجلس شؤون الجامعات سيضمن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، كما أن وجود مجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة، وبناء قرارات مسؤولة تجاه تحمل الجامعات لدورها في صناعة التقدم الوطني والحضاري.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
07:06 PM

مدير جامعة جازان: تشكيل مجلس شؤون الجامعات بدء عهد جديد من العمل الوطني

رفع الشكر والامتنان للقيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
1,423

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة، بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة.

ووجّه مدير جامعة جازان خالص التهاني بهذه المناسبة، لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولأعضاء أول مجلس لشؤون الجامعات، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها وزير التعليم للرقي بتطوير وتحديث التعليم، ودعمه ومتابعته للتعليم العالي وللجامعات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

وقال مدير الجامعة في تصريح له اليوم: إن الجامعات السعودية وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، تبدأ عهدًا جديدًا من العمل الوطني، بما يرفع من إنتاجها المعرفي، ومساهمتها البحثية والاقتصادية والتنموية.

وأضاف أن النظام الجديد للجامعات، وبتشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات؛ يفتح للجامعات الباب واسعًا للمنافسة في مجالات البحث والابتكار، وأداء دورٍ يتماهى مع تحديات وتحولات العصر، بما يعزّز من دور ومكانة المملكة عالميًّا، فضلًا عما سيخلقه داخل الجامعات من حراك أكاديمي وتنظيمي وإداري، يعتمد الشفافية والاستقلالية المنضبطة، ويحقق الجودة في الأداء، ويرفع كفاءة الإنفاق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات أفراد المجتمع السعودي.

وبيّن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، أن تشكيل مجلس شؤون الجامعات سيضمن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، كما أن وجود مجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة، وبناء قرارات مسؤولة تجاه تحمل الجامعات لدورها في صناعة التقدم الوطني والحضاري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,679

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة