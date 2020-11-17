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الهلال يطير إلى طوكيو استعداداً لمواجهة "أوراوا"

غادرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لمواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل، الموافق 24 نوفمبر ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث ترأس فهد بن نافل رئيس النادي بعثة الفريق.

وغادرت البعثة برفقتها اللاعبين الدوليين واللاعبين الأجانب غير المنضمين للقائمة الآسيوية.

وستقيم البعثة في طوكيو حتى الجمعة المقبلة، حيث سينتقل مقر سكن البعثة إلى مدينة سايتاما التي ستحتضن المباراة الختامية.

الهلال طوكيو أوراوا الياباني إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يطير إلى طوكيو استعداداً لمواجهة "أوراوا"
سبق

غادرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لمواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل، الموافق 24 نوفمبر ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث ترأس فهد بن نافل رئيس النادي بعثة الفريق.

وغادرت البعثة برفقتها اللاعبين الدوليين واللاعبين الأجانب غير المنضمين للقائمة الآسيوية.

وستقيم البعثة في طوكيو حتى الجمعة المقبلة، حيث سينتقل مقر سكن البعثة إلى مدينة سايتاما التي ستحتضن المباراة الختامية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
06:06 PM

الهلال يطير إلى طوكيو استعداداً لمواجهة "أوراوا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لمواجهة أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل، الموافق 24 نوفمبر ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث ترأس فهد بن نافل رئيس النادي بعثة الفريق.

وغادرت البعثة برفقتها اللاعبين الدوليين واللاعبين الأجانب غير المنضمين للقائمة الآسيوية.

وستقيم البعثة في طوكيو حتى الجمعة المقبلة، حيث سينتقل مقر سكن البعثة إلى مدينة سايتاما التي ستحتضن المباراة الختامية.

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