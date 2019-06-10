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مدير وكالة سفر لـ"سبق": عزوف كبير عن السفر لتركيا.. وهذه الدولة هي البديل

قال: لم تعد وجهة جذابة لعدم تمتعها بالأمن والاستقرار

تطورات كثيرة تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة؛ أزمات اقتصادية وسياسية، وتحريض ضد السائحين من أعضاء بالحكومة، وعمليات سرقة ونصب وابتزاز للسائح الخليجي؛ فضلًا عن تعرضه للمضايقات والإهانات.. كل ذلك أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على تركيا يصل إلى نحو 70%، وعزوف من السياح السعوديين عن الذهاب إليها، وفي نفس الوقت ظهور بدائل أخرى جذابة، وبأسعار وبرامج منافسة؛ بحسب أحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.

الأحداث الأخيرة المتتالية هي ما دعت غرفتا الرياض والشرقية التجاريتين، لمخاطبة مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوازاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح؛ في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.

الأرقام لا تكذب

وبما أن الأرقام لا تكذب، وتُبَيّن بوضوح العزوف السعودي، يقول حسام الناغي مدير العلاقات العامة بشركة "ركسون للسياحة" لـ"سبق": "برغم أن برامج تركيا ما زالت معروضة لدينا على موقع الشركة؛ فإن هناك انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نحو 70% في الطلب على تركيا، كما لم تعد بلاد الأناضول وجهة جذابة للسعوديين كما كانت سابقًا".

ويؤكد "الناغي" صعوبة عودة تركيا كوجهة جذابة للسائح السعودي مرة أخرى مستقبلًا؛ نظرًا لاستهلاكها، وعدم تمتعها بالأمن والاستقرار الذي يبحث السائح عنه، وعبر عن ذلك بقوله: "نرى أن السفر إلى تركيا سيستمر في الانخفاض، ولن تكون وجهة جذابة كما كانت في العهد السابق؛ ليس فقط بسبب التطورات السياسية؛ لكن السائح دائمًا يبحث عن الجديد، ويفضل الوجهات التي تتميز بالأمن والاستقرار، لكن تركيا تعاني من الكثير من التقلبات والأحداث في الأعوام الأخيرة".

وأشار إلى أن برامج تركيا ما زالت معروضة لديهم على موقع الشركة؛ لعدم وجود حظر رسمي على السفر إليها؛ لكنهم لم يعدوا يروّجون لها؛ في ظل استهلاكها، وظهور بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة؛ حسب تعبيره.

وحول البدائل المتاحة لتركيا، والتي يمكن للسائح السعودي السفر إليها، قال: "توجد بدائل عديدة الآن، ومن أفضلها البوسنة والهرسك؛ حيث تتميز بطبيعة ساحرة، وأسعار برامجها منافسة جدًّا ومتاحة للجميع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير وكالة سفر لـ"سبق": عزوف كبير عن السفر لتركيا.. وهذه الدولة هي البديل
سبق

تطورات كثيرة تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة؛ أزمات اقتصادية وسياسية، وتحريض ضد السائحين من أعضاء بالحكومة، وعمليات سرقة ونصب وابتزاز للسائح الخليجي؛ فضلًا عن تعرضه للمضايقات والإهانات.. كل ذلك أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على تركيا يصل إلى نحو 70%، وعزوف من السياح السعوديين عن الذهاب إليها، وفي نفس الوقت ظهور بدائل أخرى جذابة، وبأسعار وبرامج منافسة؛ بحسب أحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.

الأحداث الأخيرة المتتالية هي ما دعت غرفتا الرياض والشرقية التجاريتين، لمخاطبة مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوازاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح؛ في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.

الأرقام لا تكذب

وبما أن الأرقام لا تكذب، وتُبَيّن بوضوح العزوف السعودي، يقول حسام الناغي مدير العلاقات العامة بشركة "ركسون للسياحة" لـ"سبق": "برغم أن برامج تركيا ما زالت معروضة لدينا على موقع الشركة؛ فإن هناك انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نحو 70% في الطلب على تركيا، كما لم تعد بلاد الأناضول وجهة جذابة للسعوديين كما كانت سابقًا".

ويؤكد "الناغي" صعوبة عودة تركيا كوجهة جذابة للسائح السعودي مرة أخرى مستقبلًا؛ نظرًا لاستهلاكها، وعدم تمتعها بالأمن والاستقرار الذي يبحث السائح عنه، وعبر عن ذلك بقوله: "نرى أن السفر إلى تركيا سيستمر في الانخفاض، ولن تكون وجهة جذابة كما كانت في العهد السابق؛ ليس فقط بسبب التطورات السياسية؛ لكن السائح دائمًا يبحث عن الجديد، ويفضل الوجهات التي تتميز بالأمن والاستقرار، لكن تركيا تعاني من الكثير من التقلبات والأحداث في الأعوام الأخيرة".

وأشار إلى أن برامج تركيا ما زالت معروضة لديهم على موقع الشركة؛ لعدم وجود حظر رسمي على السفر إليها؛ لكنهم لم يعدوا يروّجون لها؛ في ظل استهلاكها، وظهور بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة؛ حسب تعبيره.

وحول البدائل المتاحة لتركيا، والتي يمكن للسائح السعودي السفر إليها، قال: "توجد بدائل عديدة الآن، ومن أفضلها البوسنة والهرسك؛ حيث تتميز بطبيعة ساحرة، وأسعار برامجها منافسة جدًّا ومتاحة للجميع".

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:24 AM

مدير وكالة سفر لـ"سبق": عزوف كبير عن السفر لتركيا.. وهذه الدولة هي البديل

قال: لم تعد وجهة جذابة لعدم تمتعها بالأمن والاستقرار

A A A
ياسر نجدي - الرياض
27
27,511

تطورات كثيرة تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة؛ أزمات اقتصادية وسياسية، وتحريض ضد السائحين من أعضاء بالحكومة، وعمليات سرقة ونصب وابتزاز للسائح الخليجي؛ فضلًا عن تعرضه للمضايقات والإهانات.. كل ذلك أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على تركيا يصل إلى نحو 70%، وعزوف من السياح السعوديين عن الذهاب إليها، وفي نفس الوقت ظهور بدائل أخرى جذابة، وبأسعار وبرامج منافسة؛ بحسب أحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.

الأحداث الأخيرة المتتالية هي ما دعت غرفتا الرياض والشرقية التجاريتين، لمخاطبة مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوازاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح؛ في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.

الأرقام لا تكذب

وبما أن الأرقام لا تكذب، وتُبَيّن بوضوح العزوف السعودي، يقول حسام الناغي مدير العلاقات العامة بشركة "ركسون للسياحة" لـ"سبق": "برغم أن برامج تركيا ما زالت معروضة لدينا على موقع الشركة؛ فإن هناك انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نحو 70% في الطلب على تركيا، كما لم تعد بلاد الأناضول وجهة جذابة للسعوديين كما كانت سابقًا".

ويؤكد "الناغي" صعوبة عودة تركيا كوجهة جذابة للسائح السعودي مرة أخرى مستقبلًا؛ نظرًا لاستهلاكها، وعدم تمتعها بالأمن والاستقرار الذي يبحث السائح عنه، وعبر عن ذلك بقوله: "نرى أن السفر إلى تركيا سيستمر في الانخفاض، ولن تكون وجهة جذابة كما كانت في العهد السابق؛ ليس فقط بسبب التطورات السياسية؛ لكن السائح دائمًا يبحث عن الجديد، ويفضل الوجهات التي تتميز بالأمن والاستقرار، لكن تركيا تعاني من الكثير من التقلبات والأحداث في الأعوام الأخيرة".

وأشار إلى أن برامج تركيا ما زالت معروضة لديهم على موقع الشركة؛ لعدم وجود حظر رسمي على السفر إليها؛ لكنهم لم يعدوا يروّجون لها؛ في ظل استهلاكها، وظهور بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة؛ حسب تعبيره.

وحول البدائل المتاحة لتركيا، والتي يمكن للسائح السعودي السفر إليها، قال: "توجد بدائل عديدة الآن، ومن أفضلها البوسنة والهرسك؛ حيث تتميز بطبيعة ساحرة، وأسعار برامجها منافسة جدًّا ومتاحة للجميع".

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