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"الاتفاق" يواصل معسكره الداخلي بتدريب مسائي استعداداً لاستئناف المنافسات

أجرى مراناً على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مرانه مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان التدريب تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش في إطار معسكر الاتفاق الداخلي المفتوح، خلال فترة توقف الدوري لمشاركة الدوليين في بطولة كأس العرب فيفا 2021 بقطر.

واشتمل التدريب المسائي على تمارين لياقية عبر عدة محطات من خلال السرعات التنافسية ثم السرعات بالكرة، بعد ذلك تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتفاق" يواصل معسكره الداخلي بتدريب مسائي استعداداً لاستئناف المنافسات
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مرانه مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان التدريب تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش في إطار معسكر الاتفاق الداخلي المفتوح، خلال فترة توقف الدوري لمشاركة الدوليين في بطولة كأس العرب فيفا 2021 بقطر.

واشتمل التدريب المسائي على تمارين لياقية عبر عدة محطات من خلال السرعات التنافسية ثم السرعات بالكرة، بعد ذلك تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
10:22 PM

"الاتفاق" يواصل معسكره الداخلي بتدريب مسائي استعداداً لاستئناف المنافسات

أجرى مراناً على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مرانه مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان التدريب تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش في إطار معسكر الاتفاق الداخلي المفتوح، خلال فترة توقف الدوري لمشاركة الدوليين في بطولة كأس العرب فيفا 2021 بقطر.

واشتمل التدريب المسائي على تمارين لياقية عبر عدة محطات من خلال السرعات التنافسية ثم السرعات بالكرة، بعد ذلك تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

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