مدير عمليات الجيش اليمني: انتصارات مأرب بدأت العد التنازلي للحوثيين

"الهدي" أشار إلى تحرير جبهة الردهة والفليحة بالكامل

أكد مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن علي محسن الهدي، اليوم "الأحد"؛ أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة حققوا خلال الساعات الماضية نصرًا تاريخيًا ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، لافتًا إلى أن هذه الانتصارات هي بداية العد التنازلي للميليشيا الإيرانية في اليمن.

وبين أن "الهدي" أن الجيش والمقاومة ورجال القبائل تمكنوا خلال الساعات الماضية من تطهير جبهة الردهة والفليحة بالكامل؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الجيش الوطني يواصل التقدم بوتيرة عالية في جميع المحاور وسط فرار ميليشيا الحوثي، مخلفة وراءها أسلحتها وعتادها.