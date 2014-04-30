بالفيديو ..حريق كبير يهز وسط القاهرة ويلتهم أحد المتاحف

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اندلاع حريق كبير في مبنى قيد الإنشاء تابع للمتحف الكبير في محافظة الجيزة الذي يتم تجهيزه ليكون بديلا عن "المتحف المصري"، الذي يضم أبرز المقتنيات الفرعونية في مصر، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ووفقا لليوم السابع فإن النيران اشتعلت في "سقالات"، وضعت أمام المبنى من أجل استكمال الأعمال الإنشائية وأن موقع الحريق بعيد عن أماكن وجود مقتنيات المتحف، ومركز ترميم الآثار.

ودفعت خدمات الطوارئ بعدد من سيارات الإطفاء إلى المكان في محاولة لإخماد حريق المبنى، الذي يقع بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

هذا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في مقتنيات المتحف.