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"مدني جدة" يسيطر على حريقين.. دون إصابات أو وفيات

أحدهما بمنجرة شرق المحافظة والآخر في مجموعة إسنفج

اندلع حريق، قبل ظهر اليوم الجمعة، في منجرة شرق محافظة جدة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق مماثل اندلع في مجموعة أسفنج داخل أرض مسورة.

وأضاف: فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت قبل ظهر اليوم حادث حريق نشب في منجرة بحي الحرازات شرق المحافظة وتم إخماد النيران دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف: في حادث منفصل اندلع عصر اليوم حريق داخل أرض مسورة تحتوي على أسفنج بمقاسات مختلفة، وتسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أرجاء منطقة الحريق وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

جدة منجرة الدفاع المدني الناطق باسم الدفاع المدني بمكة سعيد سرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جدة" يسيطر على حريقين.. دون إصابات أو وفيات
سبق

اندلع حريق، قبل ظهر اليوم الجمعة، في منجرة شرق محافظة جدة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق مماثل اندلع في مجموعة أسفنج داخل أرض مسورة.

وأضاف: فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت قبل ظهر اليوم حادث حريق نشب في منجرة بحي الحرازات شرق المحافظة وتم إخماد النيران دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف: في حادث منفصل اندلع عصر اليوم حريق داخل أرض مسورة تحتوي على أسفنج بمقاسات مختلفة، وتسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أرجاء منطقة الحريق وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
05:57 PM

"مدني جدة" يسيطر على حريقين.. دون إصابات أو وفيات

أحدهما بمنجرة شرق المحافظة والآخر في مجموعة إسنفج

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,539

اندلع حريق، قبل ظهر اليوم الجمعة، في منجرة شرق محافظة جدة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق مماثل اندلع في مجموعة أسفنج داخل أرض مسورة.

وأضاف: فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت قبل ظهر اليوم حادث حريق نشب في منجرة بحي الحرازات شرق المحافظة وتم إخماد النيران دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأضاف: في حادث منفصل اندلع عصر اليوم حريق داخل أرض مسورة تحتوي على أسفنج بمقاسات مختلفة، وتسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أرجاء منطقة الحريق وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

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