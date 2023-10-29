أمير الباحة يوجّه بتشجير مباني الإمارة والمحافظات والمراكز

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإطلاق مبادرة تشجير مبنى إمارة منطقة الباحة وجميع مباني المحافظات والمراكز التابعة لها.



وتأتي هذه المبادرة امتداداً للمبادرات التي أطلقها مؤخراً والمنبثقة من مبادرة الباحة الخضراء.



كما تهدف المبادرة إلى المشاركة في المبادرات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030 للمحافظة على الغطاء النباتي واستدامته وأن تكون إمارة المنطقة قدوة في هذا الشأن لتعميم المبادرة على جميع المباني بالمنطقة من خلال المشاركة الفعالة والمستدامة.