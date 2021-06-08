النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً .. والمركز الـ 27 عالمياً

بحسب تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص

بحسب تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص، حل الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الأول آسيوياً والمركز 27 دولياً، في قائمة أفضل 50 بطولة دوري على مستوى العالم، خلال الوقت الراهن.
وصنف الموقع أفضل 50 بطولة كرة قدم في العالم، واعتمد تصنيفه على المشاهدات التلفزيونية والشعبية الجماهيرية، ووجود أفضل اللاعبين، وزخم وسائل التواصل الاجتماعي الناتجة عن مباريات الدوري، ونجاح الأندية من هذه البطولات في مختلف البطولات القارية.
وجاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز 27 عالمياً، والأول داخل القارة الآسيوية، متفوقاً على الدوري الصيني الذي حل في المركز 29 عالمياً، ودوري نجوم قطر في المركز 36.
ووصف الموقع الرياضي في تقريره، الدوري السعودي للمحترفين، بأنه أحد أكثر البطولات شعبية في الشرق الأوسط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً .. والمركز الـ 27 عالمياً
سبق

بحسب تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص، حل الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الأول آسيوياً والمركز 27 دولياً، في قائمة أفضل 50 بطولة دوري على مستوى العالم، خلال الوقت الراهن.
وصنف الموقع أفضل 50 بطولة كرة قدم في العالم، واعتمد تصنيفه على المشاهدات التلفزيونية والشعبية الجماهيرية، ووجود أفضل اللاعبين، وزخم وسائل التواصل الاجتماعي الناتجة عن مباريات الدوري، ونجاح الأندية من هذه البطولات في مختلف البطولات القارية.
وجاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز 27 عالمياً، والأول داخل القارة الآسيوية، متفوقاً على الدوري الصيني الذي حل في المركز 29 عالمياً، ودوري نجوم قطر في المركز 36.
ووصف الموقع الرياضي في تقريره، الدوري السعودي للمحترفين، بأنه أحد أكثر البطولات شعبية في الشرق الأوسط.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:40 PM

الدوري السعودي في المركز الأول آسيوياً .. والمركز الـ 27 عالمياً

بحسب تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
4,406

بحسب تصنيف موقع "فوتبول لوفيرز" المتخصص، حل الدوري السعودي للمحترفين، في المركز الأول آسيوياً والمركز 27 دولياً، في قائمة أفضل 50 بطولة دوري على مستوى العالم، خلال الوقت الراهن.
وصنف الموقع أفضل 50 بطولة كرة قدم في العالم، واعتمد تصنيفه على المشاهدات التلفزيونية والشعبية الجماهيرية، ووجود أفضل اللاعبين، وزخم وسائل التواصل الاجتماعي الناتجة عن مباريات الدوري، ونجاح الأندية من هذه البطولات في مختلف البطولات القارية.
وجاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز 27 عالمياً، والأول داخل القارة الآسيوية، متفوقاً على الدوري الصيني الذي حل في المركز 29 عالمياً، ودوري نجوم قطر في المركز 36.
ووصف الموقع الرياضي في تقريره، الدوري السعودي للمحترفين، بأنه أحد أكثر البطولات شعبية في الشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة