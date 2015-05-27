النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقبل": تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول سيتيح مساحة راحة للطلاب

جاء بعد دراسات لمدة عامين شارك فيها مجموعة معلمين في دول متقدمة

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن تغيير التقويم التعليمي والدراسي الجديد، جاء بعد دراسات لمدة عامين شارك فيها مجموعة من المعلمين في دول متقدمة.

وأضاف في حديث لقناة العربية بأن إعادة توزيع الفصول الدراسية والتطوير الجديد فيها مكتسبات كثيرة من الناحية البيئية والجوية ويزيد أيام التعليم في العام الدراسي إلى 183 يوماً دراسياً، موضحاً بأن تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية سيتيح مساحة راحة للطلاب والطالبات.

وعن إدراج مقررات دراسية جديدة في مناهج العام المقبل، أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن زيادة الفصول الدراسية يتيح فرصاً لتقديم مواد جديدة وزيادة مساحة التطبيقات، مشيراً بأن من المواد الجديدة، مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي، والمهارات الرقمية من الصف الرابع ابتدائي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والأسرية من الصف الأول ابتدائي والتفكير الناقد سيقدم في نهاية المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ورصدت "سبق" خلال جولتها اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للإعلان بوزارة التعليم بالرياض عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هجرية، عدداً من المناهج والمقررات الدراسية الجديدة التي سيتم تدريسها العام الدراسي المقبل، إضافة إلى مجموعة من المقررات والكتب الدراسية السابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المقبل": تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول سيتيح مساحة راحة للطلاب
سبق

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن تغيير التقويم التعليمي والدراسي الجديد، جاء بعد دراسات لمدة عامين شارك فيها مجموعة من المعلمين في دول متقدمة.

وأضاف في حديث لقناة العربية بأن إعادة توزيع الفصول الدراسية والتطوير الجديد فيها مكتسبات كثيرة من الناحية البيئية والجوية ويزيد أيام التعليم في العام الدراسي إلى 183 يوماً دراسياً، موضحاً بأن تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية سيتيح مساحة راحة للطلاب والطالبات.

وعن إدراج مقررات دراسية جديدة في مناهج العام المقبل، أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن زيادة الفصول الدراسية يتيح فرصاً لتقديم مواد جديدة وزيادة مساحة التطبيقات، مشيراً بأن من المواد الجديدة، مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي، والمهارات الرقمية من الصف الرابع ابتدائي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والأسرية من الصف الأول ابتدائي والتفكير الناقد سيقدم في نهاية المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ورصدت "سبق" خلال جولتها اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للإعلان بوزارة التعليم بالرياض عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هجرية، عدداً من المناهج والمقررات الدراسية الجديدة التي سيتم تدريسها العام الدراسي المقبل، إضافة إلى مجموعة من المقررات والكتب الدراسية السابقة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:39 PM

"المقبل": تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول سيتيح مساحة راحة للطلاب

جاء بعد دراسات لمدة عامين شارك فيها مجموعة معلمين في دول متقدمة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
4,584

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن تغيير التقويم التعليمي والدراسي الجديد، جاء بعد دراسات لمدة عامين شارك فيها مجموعة من المعلمين في دول متقدمة.

وأضاف في حديث لقناة العربية بأن إعادة توزيع الفصول الدراسية والتطوير الجديد فيها مكتسبات كثيرة من الناحية البيئية والجوية ويزيد أيام التعليم في العام الدراسي إلى 183 يوماً دراسياً، موضحاً بأن تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية سيتيح مساحة راحة للطلاب والطالبات.

وعن إدراج مقررات دراسية جديدة في مناهج العام المقبل، أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن زيادة الفصول الدراسية يتيح فرصاً لتقديم مواد جديدة وزيادة مساحة التطبيقات، مشيراً بأن من المواد الجديدة، مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي، والمهارات الرقمية من الصف الرابع ابتدائي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والأسرية من الصف الأول ابتدائي والتفكير الناقد سيقدم في نهاية المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ورصدت "سبق" خلال جولتها اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للإعلان بوزارة التعليم بالرياض عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هجرية، عدداً من المناهج والمقررات الدراسية الجديدة التي سيتم تدريسها العام الدراسي المقبل، إضافة إلى مجموعة من المقررات والكتب الدراسية السابقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة