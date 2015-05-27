"المقبل": تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول سيتيح مساحة راحة للطلاب

جاء بعد دراسات لمدة عامين شارك فيها مجموعة معلمين في دول متقدمة

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن تغيير التقويم التعليمي والدراسي الجديد، جاء بعد دراسات لمدة عامين شارك فيها مجموعة من المعلمين في دول متقدمة.

وأضاف في حديث لقناة العربية بأن إعادة توزيع الفصول الدراسية والتطوير الجديد فيها مكتسبات كثيرة من الناحية البيئية والجوية ويزيد أيام التعليم في العام الدراسي إلى 183 يوماً دراسياً، موضحاً بأن تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية سيتيح مساحة راحة للطلاب والطالبات.

وعن إدراج مقررات دراسية جديدة في مناهج العام المقبل، أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، بأن زيادة الفصول الدراسية يتيح فرصاً لتقديم مواد جديدة وزيادة مساحة التطبيقات، مشيراً بأن من المواد الجديدة، مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي، والمهارات الرقمية من الصف الرابع ابتدائي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والأسرية من الصف الأول ابتدائي والتفكير الناقد سيقدم في نهاية المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ورصدت "سبق" خلال جولتها اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للإعلان بوزارة التعليم بالرياض عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هجرية، عدداً من المناهج والمقررات الدراسية الجديدة التي سيتم تدريسها العام الدراسي المقبل، إضافة إلى مجموعة من المقررات والكتب الدراسية السابقة.