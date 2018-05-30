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قصيدة جديدة لـ"‎خالد الفيصل": "#حنّا_البدو نبني الصحارى حضارة"

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "حنّا البدو".

وقال الفيصل في القصيدة:

حناّ البدو نبني الصحارى حضارة
وحنّــا هــل التوحيــد علـم وصدارة

وحنّــا إذا ضاقـت على الناس دنيا
نفتــح لهم بــاب الكرامـــة منـــارة

وحنّـا إذا جانا مــن الناس خايــف
نحميـــه في قصــرٍ طــويلٍ جــداره

رصيدنــا في بنـك الأمجــاد واجـد
والاّ بنـوك المـــال فيـــها خســارة

وانا السعــودي بالمحافــل مقــدّم
ويصـــير لي في كل جمـــعٍ أمــارة

وأسبابــها تتويجـة الحكم بالشّرع
ودستـــورنا القـــرآن نعــم اختيــاره

كتبــــــــــه ربي ما تــــولاه لجــــــنة
دستـــــورنا نزَّلــــهْ ربـــي بشــــارة

أمير مكة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصيدة جديدة لـ"‎خالد الفيصل": "#حنّا_البدو نبني الصحارى حضارة"
سبق

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "حنّا البدو".

وقال الفيصل في القصيدة:

حناّ البدو نبني الصحارى حضارة
وحنّــا هــل التوحيــد علـم وصدارة

وحنّــا إذا ضاقـت على الناس دنيا
نفتــح لهم بــاب الكرامـــة منـــارة

وحنّـا إذا جانا مــن الناس خايــف
نحميـــه في قصــرٍ طــويلٍ جــداره

رصيدنــا في بنـك الأمجــاد واجـد
والاّ بنـوك المـــال فيـــها خســارة

وانا السعــودي بالمحافــل مقــدّم
ويصـــير لي في كل جمـــعٍ أمــارة

وأسبابــها تتويجـة الحكم بالشّرع
ودستـــورنا القـــرآن نعــم اختيــاره

كتبــــــــــه ربي ما تــــولاه لجــــــنة
دستـــــورنا نزَّلــــهْ ربـــي بشــــارة

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
11:04 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:40 AM

قصيدة جديدة لـ"‎خالد الفيصل": "#حنّا_البدو نبني الصحارى حضارة"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
6,694

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "حنّا البدو".

وقال الفيصل في القصيدة:

حناّ البدو نبني الصحارى حضارة
وحنّــا هــل التوحيــد علـم وصدارة

وحنّــا إذا ضاقـت على الناس دنيا
نفتــح لهم بــاب الكرامـــة منـــارة

وحنّـا إذا جانا مــن الناس خايــف
نحميـــه في قصــرٍ طــويلٍ جــداره

رصيدنــا في بنـك الأمجــاد واجـد
والاّ بنـوك المـــال فيـــها خســارة

وانا السعــودي بالمحافــل مقــدّم
ويصـــير لي في كل جمـــعٍ أمــارة

وأسبابــها تتويجـة الحكم بالشّرع
ودستـــورنا القـــرآن نعــم اختيــاره

كتبــــــــــه ربي ما تــــولاه لجــــــنة
دستـــــورنا نزَّلــــهْ ربـــي بشــــارة

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