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مدير تعليم جازان يقف على انطلاق الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي

شكر المعلمين على حرصهم استثمار الإجازة وأشاد بعناوين الدورات

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، اليوم الأحد، على انطلاق الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بمكتبي التعليم بالعارضة وأبوعريش، يرافقه مديرا المكتبين أحمد جبرة والدكتور حسن خضي، ومدير إدارة التدريب والابتعاث محمد عريشي.
واستمع "الدويري" خلال الزيارتين لشرح من مديري المراكز التدريبية عن البرامج التي ستنفذها المراكز، وعدد المسجلين بالدورات والخبرات التي يتمتع بها المدربون، مستعرضين عدداً من الحقائب التدريبية التي ستنفذ بالمراكز وأبرز الاحتياجات التي تحتاجها لتحقق أهدافها.

وقدم "الدويري" لدى لقائه بالمتدربين في قاعات التدريب، الشكر لهم على حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية الاستثمار الأمثل؛ من خلال التسجيل بهذه الدورات، مشيداً بما شاهده من حضور كبير في جميع الدورات المنفذة.
كما أشاد بعناوين الدورات التي تنوعت في موضوعاتها وطرق تنفيذها، حاثاً الجميع على الاستفادة منها؛ لتعود بالنفع والإيجابية على العملية التعليمية داخل حجرة الصف، ومقدماً الشكر لمديري إدارة التدريب "بنين وبنات" ولجميع اللجان المشاركة في البرنامج.

يذكر أن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي سيشهد 45 دورة تدريبية في كل مكاتب التعليم بالمنطقة، وسينفذها 45 مدرباً ومدربة، وتتنوع عناوينها بين التقنية والعلمية وطرائق التدريس وإدارة الصف والتعلم النشط واللغات وغيرها من العناوين؛ التي تراعي كافة تخصصات واهتمامات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

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مدير تعليم جازان يقف على انطلاق الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي
سبق

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، اليوم الأحد، على انطلاق الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بمكتبي التعليم بالعارضة وأبوعريش، يرافقه مديرا المكتبين أحمد جبرة والدكتور حسن خضي، ومدير إدارة التدريب والابتعاث محمد عريشي.
واستمع "الدويري" خلال الزيارتين لشرح من مديري المراكز التدريبية عن البرامج التي ستنفذها المراكز، وعدد المسجلين بالدورات والخبرات التي يتمتع بها المدربون، مستعرضين عدداً من الحقائب التدريبية التي ستنفذ بالمراكز وأبرز الاحتياجات التي تحتاجها لتحقق أهدافها.

وقدم "الدويري" لدى لقائه بالمتدربين في قاعات التدريب، الشكر لهم على حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية الاستثمار الأمثل؛ من خلال التسجيل بهذه الدورات، مشيداً بما شاهده من حضور كبير في جميع الدورات المنفذة.
كما أشاد بعناوين الدورات التي تنوعت في موضوعاتها وطرق تنفيذها، حاثاً الجميع على الاستفادة منها؛ لتعود بالنفع والإيجابية على العملية التعليمية داخل حجرة الصف، ومقدماً الشكر لمديري إدارة التدريب "بنين وبنات" ولجميع اللجان المشاركة في البرنامج.

يذكر أن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي سيشهد 45 دورة تدريبية في كل مكاتب التعليم بالمنطقة، وسينفذها 45 مدرباً ومدربة، وتتنوع عناوينها بين التقنية والعلمية وطرائق التدريس وإدارة الصف والتعلم النشط واللغات وغيرها من العناوين؛ التي تراعي كافة تخصصات واهتمامات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
04:39 PM

مدير تعليم جازان يقف على انطلاق الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي

شكر المعلمين على حرصهم استثمار الإجازة وأشاد بعناوين الدورات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، اليوم الأحد، على انطلاق الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بمكتبي التعليم بالعارضة وأبوعريش، يرافقه مديرا المكتبين أحمد جبرة والدكتور حسن خضي، ومدير إدارة التدريب والابتعاث محمد عريشي.
واستمع "الدويري" خلال الزيارتين لشرح من مديري المراكز التدريبية عن البرامج التي ستنفذها المراكز، وعدد المسجلين بالدورات والخبرات التي يتمتع بها المدربون، مستعرضين عدداً من الحقائب التدريبية التي ستنفذ بالمراكز وأبرز الاحتياجات التي تحتاجها لتحقق أهدافها.

وقدم "الدويري" لدى لقائه بالمتدربين في قاعات التدريب، الشكر لهم على حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية الاستثمار الأمثل؛ من خلال التسجيل بهذه الدورات، مشيداً بما شاهده من حضور كبير في جميع الدورات المنفذة.
كما أشاد بعناوين الدورات التي تنوعت في موضوعاتها وطرق تنفيذها، حاثاً الجميع على الاستفادة منها؛ لتعود بالنفع والإيجابية على العملية التعليمية داخل حجرة الصف، ومقدماً الشكر لمديري إدارة التدريب "بنين وبنات" ولجميع اللجان المشاركة في البرنامج.

يذكر أن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي سيشهد 45 دورة تدريبية في كل مكاتب التعليم بالمنطقة، وسينفذها 45 مدرباً ومدربة، وتتنوع عناوينها بين التقنية والعلمية وطرائق التدريس وإدارة الصف والتعلم النشط واللغات وغيرها من العناوين؛ التي تراعي كافة تخصصات واهتمامات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

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