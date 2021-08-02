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"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية

"تشينغ": عبرت الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة

زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ "قلعة مارد" الواقعة في دومة الجندل، مطلعاً على المنطقة الأثرية فيها.

وقال السفير الصيني: "‏تابعت رحلة الدكتور عيد اليحيى؛ ‫على خطى العرب، إلى قلعة مارد الواقعة في دومة الجندل.

وأضاف تشينغ؛ مررت بذلك الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية
سبق

زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ "قلعة مارد" الواقعة في دومة الجندل، مطلعاً على المنطقة الأثرية فيها.

وقال السفير الصيني: "‏تابعت رحلة الدكتور عيد اليحيى؛ ‫على خطى العرب، إلى قلعة مارد الواقعة في دومة الجندل.

وأضاف تشينغ؛ مررت بذلك الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
01:09 PM

"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية

"تشينغ": عبرت الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة

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مهنا التميمي - الجوف
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زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ "قلعة مارد" الواقعة في دومة الجندل، مطلعاً على المنطقة الأثرية فيها.

وقال السفير الصيني: "‏تابعت رحلة الدكتور عيد اليحيى؛ ‫على خطى العرب، إلى قلعة مارد الواقعة في دومة الجندل.

وأضاف تشينغ؛ مررت بذلك الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة.

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