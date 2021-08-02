وأضاف تشينغ؛ مررت بذلك الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة.

وقال السفير الصيني: "‏تابعت رحلة الدكتور عيد اليحيى؛ ‫على خطى العرب، إلى قلعة مارد الواقعة في دومة الجندل.

زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ "قلعة مارد" الواقعة في دومة الجندل، مطلعاً على المنطقة الأثرية فيها.

"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية مهنا التميمي سبق 2021-08-02 زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ "قلعة مارد" الواقعة في دومة الجندل، مطلعاً على المنطقة الأثرية فيها. وقال السفير الصيني: "‏تابعت رحلة الدكتور عيد اليحيى؛ ‫على خطى العرب، إلى قلعة مارد الواقعة في دومة الجندل. وأضاف تشينغ؛ مررت بذلك الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 01:09 PM

"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية "تشينغ": عبرت الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة





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زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ؛ "قلعة مارد" الواقعة في دومة الجندل، مطلعاً على المنطقة الأثرية فيها.

وقال السفير الصيني: "‏تابعت رحلة الدكتور عيد اليحيى؛ ‫على خطى العرب، إلى قلعة مارد الواقعة في دومة الجندل.

وأضاف تشينغ؛ مررت بذلك الممر البالغ من العمر ألفي عام على درب البخور وعشت التجربة.