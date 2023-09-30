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"سعود بن طلال" يوقع برنامجاً تنفيذياً بقطاع الإسكان مع سفير الهند

للإسهام في زيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك مع وزارة الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند، وذلك تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم المُوقّعة مسبقاً بين البلدين في مجالات التخطيط العمراني والبناء والتنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

ومَثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمة العملاء المشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، فيما مثّل وزارة الإسكان والشؤون الحضرية سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وأكد الأمير سعود بن طلال في بداية اللقاء أهمية البرنامج التنفيذي والنتائج المرجوة منه في تعزيز المعروض العقاري السكني في المملكة بما يسهم في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح أن التوقيع سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان بين البلدين، وتطوير الشراكات في مجالات تقنيات البناء الحديث، والتجمعات السكنية، والتطوير الحضري، إضافة إلى استحداث شراكات ثنائية في قطاع الإنشاء والتعمير بين القطاع الخاص في البلدين في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة في المملكة.

بدوره نوه سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد بتميّز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين لا سيما في قطاع الإسكان، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والتي ستشهد تطوراً ملحوظاً من خلال تبادل الخبرات والأبحاث في مجالي الإسكان والتطوير العقاري بما يصب في تحقيق مستهدفات البلدين.

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"سعود بن طلال" يوقع برنامجاً تنفيذياً بقطاع الإسكان مع سفير الهند
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك مع وزارة الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند، وذلك تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم المُوقّعة مسبقاً بين البلدين في مجالات التخطيط العمراني والبناء والتنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

ومَثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمة العملاء المشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، فيما مثّل وزارة الإسكان والشؤون الحضرية سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وأكد الأمير سعود بن طلال في بداية اللقاء أهمية البرنامج التنفيذي والنتائج المرجوة منه في تعزيز المعروض العقاري السكني في المملكة بما يسهم في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح أن التوقيع سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان بين البلدين، وتطوير الشراكات في مجالات تقنيات البناء الحديث، والتجمعات السكنية، والتطوير الحضري، إضافة إلى استحداث شراكات ثنائية في قطاع الإنشاء والتعمير بين القطاع الخاص في البلدين في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة في المملكة.

بدوره نوه سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد بتميّز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين لا سيما في قطاع الإسكان، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والتي ستشهد تطوراً ملحوظاً من خلال تبادل الخبرات والأبحاث في مجالي الإسكان والتطوير العقاري بما يصب في تحقيق مستهدفات البلدين.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
07:31 PM

"سعود بن طلال" يوقع برنامجاً تنفيذياً بقطاع الإسكان مع سفير الهند

للإسهام في زيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك مع وزارة الإسكان والشؤون الحضرية في جمهورية الهند، وذلك تفعيلاً لبنود مذكرة التفاهم المُوقّعة مسبقاً بين البلدين في مجالات التخطيط العمراني والبناء والتنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

ومَثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمة العملاء المشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر، فيما مثّل وزارة الإسكان والشؤون الحضرية سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وأكد الأمير سعود بن طلال في بداية اللقاء أهمية البرنامج التنفيذي والنتائج المرجوة منه في تعزيز المعروض العقاري السكني في المملكة بما يسهم في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح أن التوقيع سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان بين البلدين، وتطوير الشراكات في مجالات تقنيات البناء الحديث، والتجمعات السكنية، والتطوير الحضري، إضافة إلى استحداث شراكات ثنائية في قطاع الإنشاء والتعمير بين القطاع الخاص في البلدين في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة في المملكة.

بدوره نوه سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد بتميّز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين لا سيما في قطاع الإسكان، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والتي ستشهد تطوراً ملحوظاً من خلال تبادل الخبرات والأبحاث في مجالي الإسكان والتطوير العقاري بما يصب في تحقيق مستهدفات البلدين.

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