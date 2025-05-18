شرطة القصيم: القبض على مواطن ومخالفَيْن امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل استراحة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود؛ امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضُبط بحوزتهم (15 وعاء للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد.
شرطة القصيم: القبض على مواطن ومخالفَيْن امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل استراحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-17
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود؛ امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضُبط بحوزتهم (15 وعاء للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد.
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود؛ امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضُبط بحوزتهم (15 وعاء للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد.