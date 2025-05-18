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شرطة القصيم: القبض على مواطن ومخالفَيْن امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل استراحة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود؛ امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضُبط بحوزتهم (15 وعاء للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد.


وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

القصيم شرطة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم: القبض على مواطن ومخالفَيْن امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل استراحة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود؛ امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضُبط بحوزتهم (15 وعاء للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد.


وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:06 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:02 AM

شرطة القصيم: القبض على مواطن ومخالفَيْن امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل استراحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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5,755

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود؛ امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضُبط بحوزتهم (15 وعاء للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد.


وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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