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"آل الشيخ" يوجه بالتوسع بفتح المصليات والجوامع والمساجد الإضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى

تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع المناطق مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، لتشمل مصليات العيد المكشوفة، إضافة للجوامع وكذلك المساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا، وتهيئتها بكافة وسائل السلامة وبوقت مبكر.

كما تَضَمّن توجيهه أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع مناطق المملكة، مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في التحديث الأخير الصادر، وتكثيف عمل فِرَق الصيانة والرقابة؛ للوقوف على استكمال وجاهزية كل الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد.

ويأتي التوجيه الذي أصدره الوزير "الدكتور عبداللطيف آل الشيخ" في إطار الجهود التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذها للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله؛ تكاملًا مع جهود مختلف قطاعات الدولة في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها.

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"آل الشيخ" يوجه بالتوسع بفتح المصليات والجوامع والمساجد الإضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، لتشمل مصليات العيد المكشوفة، إضافة للجوامع وكذلك المساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا، وتهيئتها بكافة وسائل السلامة وبوقت مبكر.

كما تَضَمّن توجيهه أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع مناطق المملكة، مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في التحديث الأخير الصادر، وتكثيف عمل فِرَق الصيانة والرقابة؛ للوقوف على استكمال وجاهزية كل الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد.

ويأتي التوجيه الذي أصدره الوزير "الدكتور عبداللطيف آل الشيخ" في إطار الجهود التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذها للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله؛ تكاملًا مع جهود مختلف قطاعات الدولة في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:41 AM

"آل الشيخ" يوجه بالتوسع بفتح المصليات والجوامع والمساجد الإضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى

تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع المناطق مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ، لتشمل مصليات العيد المكشوفة، إضافة للجوامع وكذلك المساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا، وتهيئتها بكافة وسائل السلامة وبوقت مبكر.

كما تَضَمّن توجيهه أن يكون وقت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة بجميع مناطق المملكة، مع تطبيق كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في التحديث الأخير الصادر، وتكثيف عمل فِرَق الصيانة والرقابة؛ للوقوف على استكمال وجاهزية كل الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد.

ويأتي التوجيه الذي أصدره الوزير "الدكتور عبداللطيف آل الشيخ" في إطار الجهود التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذها للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله؛ تكاملًا مع جهود مختلف قطاعات الدولة في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها.

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