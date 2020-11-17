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تجاوباً مع المتظاهرين.. إضراب عام يشل الحياة في العراق

غلق الدوائر الحكومية والمدارس

خرج آلاف العراقيين اليوم (الأحد) إلى الشوارع بغداد ومحافظات جنوبية عدة في إضراب عام بعد دعوات من ناشطين.

وتوقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولًا إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية في بغداد، وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع.

وواصل متظاهرو محافظة البصرة بالعراق، اليوم الاعتصام على الرغم من غزارة الأمطار في المحافظة للمطالبة بحقوقهم.

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بإسقاط النظام، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يعتبرون أنها تعيث فسادًا في البلاد منذ 16 عامًا.

احتجاجات العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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تجاوباً مع المتظاهرين.. إضراب عام يشل الحياة في العراق
سبق

خرج آلاف العراقيين اليوم (الأحد) إلى الشوارع بغداد ومحافظات جنوبية عدة في إضراب عام بعد دعوات من ناشطين.

وتوقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولًا إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية في بغداد، وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع.

وواصل متظاهرو محافظة البصرة بالعراق، اليوم الاعتصام على الرغم من غزارة الأمطار في المحافظة للمطالبة بحقوقهم.

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بإسقاط النظام، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يعتبرون أنها تعيث فسادًا في البلاد منذ 16 عامًا.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
04:33 PM

تجاوباً مع المتظاهرين.. إضراب عام يشل الحياة في العراق

غلق الدوائر الحكومية والمدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج آلاف العراقيين اليوم (الأحد) إلى الشوارع بغداد ومحافظات جنوبية عدة في إضراب عام بعد دعوات من ناشطين.

وتوقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولًا إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس، وفقاً لـ"فرانس 24".

واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية في بغداد، وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع.

وواصل متظاهرو محافظة البصرة بالعراق، اليوم الاعتصام على الرغم من غزارة الأمطار في المحافظة للمطالبة بحقوقهم.

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بإسقاط النظام، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يعتبرون أنها تعيث فسادًا في البلاد منذ 16 عامًا.

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