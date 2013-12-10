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"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار تشمل عدداً من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جازان ومحافظات صبيا، وأبوعريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب"، وستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جازان ومحافظات صبيا، وأبوعريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب"، وستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:11 PM

"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار تشمل عدداً من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جازان ومحافظات صبيا، وأبوعريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب"، وستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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