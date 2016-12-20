النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التحذير السعودي حق.. "بلومبيرغ" عن أزمة طاقة محتملة: علينا الاعتراف بأمرين

برهان من كبير محلليها المتخصّصين على واقعية ما رصده "عبدالعزيز بن سلمان"

قال كبير محللي الطاقة في وكالة بلومبيرغ جوليان لي، إن "وزير النفط السعودي عبدالعزيز بن سلمان، كان محقاً في تحذيره من أزمة طاقة محتملة ناتجة عن تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري. إليكم السبب.. الأمير حذّر من أن إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم قد ينخفض بمقدار 30 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد؛ لأنه لا يوجد ما ينفق على التنقيب عن موارد جديدة وتطويرها.. وهذا يعني إنتاجاً أقل من 70 مليون برميل في اليوم".

وأضاف الكاتب: "لن يكسبني ما سأقول أيّ أصدقاء وسط اللوبي الأخضر، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان محقاً عندما حذّر من أزمة طاقة محتملة نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري".

وتابع: "حذّر الأمير من أن الإنتاج العالمي للنفط قد يهبط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بنهاية العقد بسبب عدم إنفاق ما يكفي على استكشاف وتطوير موارد جديدة، وهو ما يعني إنتاج ما يقل عن 70 مليون برميل يومياً".

وأردف: بالطبع، يتحدث الأمير من منطلق المصلحة، فالمملكة تضم احتياطيات هائلة من النفط تحت رمالها وتحت المياه الضحلة في الخليج العربي، وتريد أن ترى سوقاً صحية لهذا النفط في السنوات المقبلة. لكن ليست كافة تحذيراته للمصلحة، إذ تعد الثروات النفطية السعودية غير مفتوحة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي، فإن دعوته لمزيدٍ من الإنفاق تستهدف فعلياً تشجيع المنافسة مع المملكة.

ولفت الكاتب بالقول: "هذا بمنزلة اعترافٍ بأمرين: أولاً، لن تختفي حاجة العالم إلى النفط بأسعار معقولة في أي وقت قريب؛ وثانياً، رغم احتياطياتها النفطية، لا تستطيع المملكة العربية السعودية تزويد (النفط للعالم) بالكامل بمفردها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التحذير السعودي حق.. "بلومبيرغ" عن أزمة طاقة محتملة: علينا الاعتراف بأمرين
سبق

قال كبير محللي الطاقة في وكالة بلومبيرغ جوليان لي، إن "وزير النفط السعودي عبدالعزيز بن سلمان، كان محقاً في تحذيره من أزمة طاقة محتملة ناتجة عن تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري. إليكم السبب.. الأمير حذّر من أن إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم قد ينخفض بمقدار 30 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد؛ لأنه لا يوجد ما ينفق على التنقيب عن موارد جديدة وتطويرها.. وهذا يعني إنتاجاً أقل من 70 مليون برميل في اليوم".

وأضاف الكاتب: "لن يكسبني ما سأقول أيّ أصدقاء وسط اللوبي الأخضر، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان محقاً عندما حذّر من أزمة طاقة محتملة نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري".

وتابع: "حذّر الأمير من أن الإنتاج العالمي للنفط قد يهبط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بنهاية العقد بسبب عدم إنفاق ما يكفي على استكشاف وتطوير موارد جديدة، وهو ما يعني إنتاج ما يقل عن 70 مليون برميل يومياً".

وأردف: بالطبع، يتحدث الأمير من منطلق المصلحة، فالمملكة تضم احتياطيات هائلة من النفط تحت رمالها وتحت المياه الضحلة في الخليج العربي، وتريد أن ترى سوقاً صحية لهذا النفط في السنوات المقبلة. لكن ليست كافة تحذيراته للمصلحة، إذ تعد الثروات النفطية السعودية غير مفتوحة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي، فإن دعوته لمزيدٍ من الإنفاق تستهدف فعلياً تشجيع المنافسة مع المملكة.

ولفت الكاتب بالقول: "هذا بمنزلة اعترافٍ بأمرين: أولاً، لن تختفي حاجة العالم إلى النفط بأسعار معقولة في أي وقت قريب؛ وثانياً، رغم احتياطياتها النفطية، لا تستطيع المملكة العربية السعودية تزويد (النفط للعالم) بالكامل بمفردها".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:44 AM

التحذير السعودي حق.. "بلومبيرغ" عن أزمة طاقة محتملة: علينا الاعتراف بأمرين

برهان من كبير محلليها المتخصّصين على واقعية ما رصده "عبدالعزيز بن سلمان"

A A A
محمد البقمي - الرياض
3
5,908

قال كبير محللي الطاقة في وكالة بلومبيرغ جوليان لي، إن "وزير النفط السعودي عبدالعزيز بن سلمان، كان محقاً في تحذيره من أزمة طاقة محتملة ناتجة عن تراجع الاستثمار في الوقود الأحفوري. إليكم السبب.. الأمير حذّر من أن إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم قد ينخفض بمقدار 30 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العقد؛ لأنه لا يوجد ما ينفق على التنقيب عن موارد جديدة وتطويرها.. وهذا يعني إنتاجاً أقل من 70 مليون برميل في اليوم".

وأضاف الكاتب: "لن يكسبني ما سأقول أيّ أصدقاء وسط اللوبي الأخضر، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان محقاً عندما حذّر من أزمة طاقة محتملة نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري".

وتابع: "حذّر الأمير من أن الإنتاج العالمي للنفط قد يهبط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بنهاية العقد بسبب عدم إنفاق ما يكفي على استكشاف وتطوير موارد جديدة، وهو ما يعني إنتاج ما يقل عن 70 مليون برميل يومياً".

وأردف: بالطبع، يتحدث الأمير من منطلق المصلحة، فالمملكة تضم احتياطيات هائلة من النفط تحت رمالها وتحت المياه الضحلة في الخليج العربي، وتريد أن ترى سوقاً صحية لهذا النفط في السنوات المقبلة. لكن ليست كافة تحذيراته للمصلحة، إذ تعد الثروات النفطية السعودية غير مفتوحة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي، فإن دعوته لمزيدٍ من الإنفاق تستهدف فعلياً تشجيع المنافسة مع المملكة.

ولفت الكاتب بالقول: "هذا بمنزلة اعترافٍ بأمرين: أولاً، لن تختفي حاجة العالم إلى النفط بأسعار معقولة في أي وقت قريب؛ وثانياً، رغم احتياطياتها النفطية، لا تستطيع المملكة العربية السعودية تزويد (النفط للعالم) بالكامل بمفردها".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,869
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة